Asegura César Prieto que compromisos con salmantinos son reales

Cuca Domínguez

Salamanca.- El candidato de Morena a la presidencia municipal, César Prieto Gallardo se reunió con vecinos de la colonia El Durazno y aseguró que los compromisos que ha hecho con los salmantinos son reales, como la creación de 150 centros comunitarios para rescatar el tejido social, dado que la seguridad es la mayor demanda que le hacen.

Dijo que este municipio tiene un presupuesto público cercano a los mil millones de pesos anuales, y si de ahí se destinan 2 millones por cada uno de los centros y para el tema de seguridad, no es nada.

Además me comprometí con 250 policías con un salario de por lo menos 20 mil pesos, que serían 5 millones de pesos al mes; 60 millones de peso al año y claro que se puede. “Tenemos un expresidente municipal que se robó 140 millones de pesos; sí se puede, si hay recursos”, destacó

Destacó que su encuentro con los salmantinos de inicio ya no confían, “ven y dicen otra vez promesas, promesas; pero últimamente nos hemos conectado y entienden que la única posibilidad de que esto mejore es con un gobierno honesto, con un gobierno humano y eso es lo que pretendo”.

Ante los habitantes de la colonia El Durazno adelantó que en su gobierno habrá una reingeniería del gobierno, “las anteriores administraciones estaban enfocadas a un tema burocrático, hoy lo que le preocupa a los salmantinos es la seguridad, mi propuesta es que la planta laboral coadyuve a nuestro proyecto enfocado a recuperar la seguridad a través del tejido social”.

Apuntó que en lo que resta de la campaña estará enfocado en seguir convenciendo a la gente, “vamos muy bien, queremos ampliar el margen de diferencia con el segundo lugar, queremos que sea más amplio de 15 a 20 puntos, para que seas un triunfo contundente y no haya fraude electoral porque sabemos que el PAN es especialistas en estos temas”.

Finalmente dijo que el respaldo de la gente se refleja en las encuestas que de manera evidente lo ponen en este momento con 11 puntos arriba de su más cercano seguidor, “eso es el resultado de que hemos trabajado bien, la gente me conoce, sabe que somos de Salamanca, tenemos una propuesta creíble y posible porque ya la gente no quiere mentiras, no quiere propuestas de 100 obra que ya no se van a cumplir, nosotros estamos trabajando en 4 ejes, por eso estaremos a la cabeza de cualquier encuesta”, concluyó.

LC