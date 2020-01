Asegura Canadevi que cayó la compra de casas económicas hasta un 30%

Nayeli García

Irapuato.- El colectivo ‘A Tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’ presentó 15 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la Agencia 8 de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Irapuato, por las omisiones y violaciones a los derechos humanos de las familias de personas desaparecidas en el estado.

El representante del colectivo, José Gutiérrez, comentó que estarán presentando quejas por violación de los derechos humanos de los familiares conforme se revisen las carpetas, por lo que podrían alcanzar hasta 50 denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por las violaciones de las que han sido víctimas los familiares de los desaparecidos en Guanajuato.

“No se han seguido los protocolos, no se mandó información al Instituto de Migración no se pidió información a la Comisión Nacional de Valores, no se dio protección a las víctimas aún y cuando grupos armados entraron a sus casas y se llevaron a sus familiares y no se les protegió, no se subió la información de la persona desaparecida a la Plataforma México, en realidad no se siguió el protocolo”, detalló José Gutiérrez.

Comentó que como ya se había denunciado, agentes del Ministerio Público se han burlado de las familias de los desaparecidos, los han engañado diciendo que ya encontraron a sus familiares y no ha sido cierto, por lo que se busca que se sancione a los servidores públicos responsables de estas omisiones y violaciones a los derechos de las familias.

Las quejas fueron presentadas como colectivo la tarde del martes en las instalaciones de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos.