Asegura Beatriz Hernández que está dando la cara ante la inseguridad en el municipio

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, señaló que se está dando la cara al problema de seguridad en el municipio y se están cumpliendo los acuerdos con comerciantes del mercado “Tomasa Esteves” para resguardar la zona; reconoció que existe el problema de las extorsiones por lo que solicitó una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) para atender el tema.

Tras participar en el “173 aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes en Chapultepec”, la presidenta municipal habló sobre el tema de seguridad y las acciones que se realizan tras los hechos registrados en la zona del mercado municipal y que originó que hace unos días locatarios cerraran sus cortinas, por lo que dijo, se están cumpliendo los acuerdos a los que se llegaron con los comerciantes.

“Siempre he dado la cara en cualquier tema en materia de seguridad, hemos tenido terribles situaciones de inseguridad en el municipio y siempre he dado la cara, siempre he reaccionado pidiendo ayuda y también haciendo acciones en favor de la ciudadanía, tenemos blindado el mercado por la seguridad de todos los comerciantes que tienen tiene ahí sus locales y las personas que acuden a comprar sus víveres”.

Como parte de los acuerdos y a solicitud de los mismos comerciantes se ordenará el ambulantaje y se liberarán espacios peatonales, además de la instalación de una oficina en el mercado, también resaltó la llegada de elementos de las FSPE y de inteligencia que estarán trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Sobre el tema de las extorsiones, Beatriz Hernández Cruz reconoció que éstas existen de acuerdo a lo que mencionan las personas, al igual que no se denuncia por temor, sin embrago se tiene que trabajar en este problema y solicitó una mesa de trabajo con los titulares de la FGE y la SSPE, “para saber cómo trabajar de acuerdo a cada competencia, pero se tiene que trabajar juntos, la inseguridad no tiene color, edad, estado civil, es parejo”.

Destacó que el tema de la inseguridad es en todo el municipio y no solo en el mercado, por lo que se trabaja para regresar la tranquilidad a los ciudadanos, lo que es una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía, también en cada casa y en cada familia.