Roberto Lira

Celaya.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, aseguró que si continua o no en el cargo para la siguiente administración municipal se quedará una corporación fortalecida tanto en personal, como en equipamiento.

Durante esta semana han surgido rumores acerca de la no continuidad de Miguel Ángel Simental al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a lo que el funcionario resaltó que no hay nada definido y continuará trabajando hasta el último momento.

“Se está trabajando hoy por hoy, estamos más echados para adelante hasta el último momento; si me quedo o no me quedo esta secretaría está muy fortalecida, más que nunca, y como se dijo, hay muchos compromisos que a corto y mediano plazo se van a dar”, comentó Simental.

De la misma manera, señaló que en caso de que se dé su partida los elementos que han llegado con él de la extinta Policía Federal continuarán en las filas de la Policía Municipal, al igual que los mandos que están al frente de las direcciones de esta secretaría.

“El municipio se queda fortalecido como está trabajando, sigue trabajando en cuestión de operatividad, sus direcciones siguen, lo que es la Policía Municipal sigue, por los elementos que estas preguntando ellos continúan igual, si hay algún cambio ellos se quedan, el municipio queda fortalecido y se siguen los apoyos”, comentó Miguel Ángel.

El secretario de seguridad señaló también que se continua con el fortalecimiento en la equitación de la secretaría. Ya se aprobó el recurso para adquirir cuatro camionetas para Protección Civil; dos grúas y 13 motocicletas para la Dirección de Tránsito y Policía Vial; se modernizará el equipamiento del C4; se construirán dormitorios y comedor para el Instituto de Formación Policial, además, en noviembre se tiene programado recibir alrededor de 15 millones de pesos correspondientes al recurso que entrega el estado por el cumplimiento de los 45 compromisos.