Asegura AMLO que el dinero que recibió su hermano son aportaciones y no un acto de corrupción

Redacción

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador negó que las grabaciones en las que su hermano Pío López Obrador recibe dinero de parte del excoordinador de Protección Civil de su gobierno, David León, sean actos de corrupción y aclaró que, corresponden al pago de aportaciones a su movimiento.

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente que era la que apoyaba”, dijo

También aseguró que los videos no tiene comparación con el caso Emilio Lozoya, puesto que en este fueron “extorsiones“ y “mordidas“.

“Como se están ventilando casos muy graves de corrupción, como es el caso de Lozoya que ha implicado a expresidentes, legisladores, funcionarios públicos, y como también se está ventilando el caso de García Luna en Estados Unidos acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, pues nuestros adversarios buscan equiparar las cosas diciendo todos son lo mismo, esto es bastante usual, recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación”.

Sostuvo que los casos que han denunciado como el de Lozoya y García Luna son notoriamente diferentes al de su hermano.

“No somos iguales, en este caso del video de mi hermano con David León, hay pues, notorias diferencias con relación a los otros asuntos, no sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparado, sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de pesos más de una planta chatarra.

AMLO pidió al periodista Carlos Loret de Mola, quien filtró el material, presentar los videos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie la investigación.

“Una vez presentada esta denuncia se llame a declarar a los implicados y se actué legalmente”.