Asegura alcaldesa que robos y asaltos han disminuido

Beatriz Hernández manifestó que se está haciendo lo que corresponde para devolver la seguridad a los salmantinos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Tras registrar Salamanca 58 homicidios en el mes de marzo y 158 en lo que va del año, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, señaló que es un tema que no se va a resolver de un día para otro pero se está trabajando en ello, además de destacar que los delitos como robos y asaltos han estado disminuyendo lo que no significa que el problema esté resuelto.

La presidente municipal, informó que se continúa trabajando en el tema de seguridad, problema que también se tiene en otras ciudades las cuales están en crisis aún y cuando tienen policía municipal, “nosotros estamos construyendo esta parte, además del apoyo de las diferentes instancias de seguridad instaladas en Salamanca, y estamos a la espera de la llegada de 120 elementos más de la policía federal”.

Lamentó que se esté llegando a la misma cifra de homicidios registrados en febrero pasado donde se tuvieron 61 personas asesinadas, por lo que se está haciendo lo que corresponde para devolver la seguridad a los salmantinos, no solo en delitos de alto impacto también en robos y asaltos los cuales destacó han estado disminuyendo.

“Estamos buscando que no haya asaltos, que los comerciantes no se sientan atracados, lo hemos revisado y eso ha tenido menos impacto, han disminuido un poco pero no por ello vamos a alzar las manos, pero estamos en el camino y ya tenemos un proceso”.

Beatriz Hernández Cruz, mencionó que a la par se realizan acciones preventivas a través del área de prevención del delito de la administración municipal, con actividades dirigidas a niños y jóvenes de instituciones educativas en la zonas más vulnerables como la zona sur, “pero es tanta la descomposición tanto en el tejido social como en el descuido y en el abandono que hay en esos lugares que no será un trabajo que se resuelva con una varita mágico, pero estamos trabajando en ello”, reiteró.

