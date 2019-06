Asegura alcalde que constructora demandante los quiso ‘chamaquear’

En días pasados, una constructora pretendía demandar al gobierno de Yuriria por falta de pago en la estabilización de una calle; el alcalde sostiene que no cumplió con las expectativas

Luis Telles

Yuriria.- El alcalde, Salomón Carmona Ayala señaló que la empresa que realizó los trabajos de estabilización de la calle Tepeyac y hoy pretende demandarlo ante la Función Pública porque no ha recibido su pago, fue quien no cumplió con las expectativas que planteo, “no fue lo que prometió, nos quiso ‘chamaquear’, nos dijo que era un producto exclusivo, de un país de Europa, no es cierto, el producto está en toda la república mexicana y ya se le pagó por lo que hizo”.

Reiteró que, no es que no quieran pagarle, porque ya se le pagaron 450 mil pesos, el costo de los trabajos que realizó, “entonces ya no merece más, porque la obra no cuesta más de 450 ó 500 mil pesos, pero sin la ayuda, sin la cooperación de la maquinaria del municipio que se ahorró, que no gastó en maquinaria y todo eso ya está perfectamente bien pagado”.

El dinero se usará para terminar la calle

El alcalde explicó que, al tener un presupuesto de 1.1 MDP para dicha obra, el remanente que queda, 650 mil pesos, se va a utilizar para encarpetar y asfaltar esa brecha que no se terminó bien, que no resultó en buenos términos.

“No se va a cobrar ningún centavo de más, ni se va a gastar nada extra, simplemente el remanente que se quedó de pagarle a la constructora de Guadalajara, es cierto, pero no cumplió las expectativas, no fue lo que prometió, entonces ese dinero se va a usar para asfaltar la calle (Tepeyac).

“Que les quede bien clarito, yo aquí no vengo a agarrar ni un centavo del erario, no es mi estilo, no es mi forma de proceder, ahí está mi historial por 30 años sirviendo a la comunidad migrante en Estados Unidos, sin cobrar un sólo centavo, todo lo hago de mi bolsa”, agregó.

No se necesita ningún acuerdo

Salomón Carmona precisó que, hoy en día no tendría por qué llegar a un acuerdo con Sergio Ríos Amezcua, el representante de la empresa constructora de Guadalajara, porque fallaron en los trabajos que realizaron en la vialidad Tepeyac, “lo que pasó, pasó; nosotros tenemos que seguir adelante, si el señor tiene algún argumento y tiene pruebas, que venga a demandar al municipio”.

Aseguró que, es bien ‘facilito’ resolver el tema, porque únicamente el representante de dicha empresa tiene que venir a Guanajuato a demandar al municipio, “pero, para empezar, el municipio no firmó ningún contrato con él, porque era compañía constructora de Guadalajara, él no está registrado en el Estado de Guanajuato”.

Finalmente reconoció que, sí realizó trabajos en la obra en cuestión, pero los hizo a través de una compañía de Guanajuato, “que tiene prestigió y calidad ante el Estado”, que prestó su nombre, “entre ellos se arreglaron, así es de que ¿a mí en qué me va a demandar?, el municipio no firmo absolutamente nada, que le quede claro señor Ríos”.

