Asegura activista que la UG revictimiza a mujeres acosadas

Considera que la universidad “se está tapando un ojo” ante violencia de género; tras la la ley para castigar la violencia digital o ‘Ley Antipack’ el principal reto ahora es implementar medidas de prevención

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en materia de violencia digital y activista por los derechos de las mujeres afirmó que en la Universidad de Guanajuato se revictimiza a las mujeres que han sufrido acoso sexual y que denuncian los hechos.

La activista estuvo de visita en el estado de Guanajuato y tras reunirse con la diputada Libia Denisse García Muñoz y estudiantes de la Universidad de Guanajuato, manifestó que la casa de estudios “se está tapando un ojo” ante la violencia que sufren las alumnas y maestras.

Dijo que las estudiantes de la UG están organizadas y por ello “venimos a reforzar todas las demandas que ellas están haciendo en la universidad, es inadmisible que se estén tapando un ojo ante la violencia universitaria y revictimizando a las mujeres, pensando que la única cosa que se tiene que hacer es defender a los agresores. Los agresores no sólo son la autoridad ni son los catedráticos, los agresores es una violencia institucional de parte de una universidad que está solapando que a las mujeres se les esté acosando y eso no debe de pasar”.

Olimpia Coral quien emprendió desde hace varios años una lucha en su natal Puebla para que se castigue la violencia digital y el ciber acoso, señaló que todos los esfuerzos que se han venido realizado terminan no importando “cuando la autoridad competente para frenar eso se tapa un ojo y se vuelve de los agresores. No debe seguir pasando”.

Afirmó que tras la reforma para castigar la violencia digital o conocida como ‘Ley Antipack’ el principal reto ahora es la implementación de la misma sobre todo a través de medidas de prevención.

“El reto ni siquiera fue la aprobación, el reto ahora va a ser la implementación, la capacitación, la prevención y pues salir a donde se está dando más esta violencia, es una desgracia que muchas mujeres se hayan suicidado por estos temas y que, si no los visibilizamos, si no sensibilizamos y hablamos, no vamos a acabar con este tema de raíz”, concluyó.

