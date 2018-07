Asegura Aarón Díaz que no participará en series de narcotráfico

El actor afirma sentirse inconforme con las producciones sobre la venta de drogas en México, pues considera que distorsiona la imagen de su país ante el mundo y que lo plasma una cultura violenta

Redacción

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano de telenovela, Aarón Díaz, asegura que no participará en ningún proyecto televisivo que involucre la temática del narcotráfico ya que, a su modo de ver, daña la imagen de México ante el mundo, plasmándolo como un país violento que idolatra a los delincuentes.

A pesar que es una los tópicos que ha generado mayor interés del público, no solamente mexicano, Aarón Díaz prefiere no participar en series de ese estilo, pues considera que esos contenidos distorsionan la visión de un país que de por sí ya pasa por una época difícil. Y aunque sabe de antemano que es una realidad en México que se vive día a día, el actor no cree que exista algún beneficio en producciones que difunden el tema de las drogas y que muestran a los mexicanos como delincuentes.

“La televisión y el cine son una proyección de tu país para el mundo externo. ¿Cómo no vamos a estar enojados si la gente piensa que todos los mexicanos somos narcotraficantes? Eso es lo que les estamos dando de comer, es lo que les estamos enseñando”, expresó el actor.

*EZM