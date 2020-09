ASEG investigará la gestión para el antiguo Hospital General de León

Jessica de la Cruz

León.- El diputado federal Erwin Areizaga Uribe presentó una iniciativa constitucional para incluir en el primer artículo a los animales como ‘seres sintientes’ y que se dejen de tratar como un objeto; está iniciativa incluye la prohibición de la tortura, el maltrato o cualquier acto de violencia que atente contra su desarrollo, seguridad, higiene y salud de los animales, porque son seres vivos que sienten dolor.

Ethel Frida Herrejón, representante de Alianza Nacional Un M1llon de Esperanza y Elizabeth Chacón, representante de la Unión de Rescatistas Independientes A.C., apoyan la iniciativa del diputado federal, porque en Guanajuato desde el año 2018 se presentó esta propuesta en el congreso local y no hay avances; desean que esta iniciativa a nivel federal prospere, porque no puede quedar impune el daño que hace un ser humano a un animal y que posteriormente desata con mayor violencia, no solo animales, sino a personas.

“Es bien conocido que el que inicia atentando contra un animal pierde la sensibilidad contra un ser humano… Luego las personas se vuelven insensibles con los seres sintientes en general y que obviamente no tuvieron escrúpulos para lastimar a alguien más. Y que sí desde ahí se detectan situaciones de maltrato podemos evitar tragedias posteriores”, dijo el Diputado.

Erwin Areizaga agregó, que en caso de llegar a ser aprobada esta iniciativa espera que existan leyes secundarias que generan acciones que den un ejemplo a quien sea. Ya que actualmente están leyes son muy ambiguas y no existe una claridad que pueda determinar un juez. Lo que se pretende es que quede establecido en la constitución y los animales dejen de tratarse como un objeto.

Debido a que en febrero de este año se presentó la iniciativa y en marzo se detuvieron muchas de las actividades en el Congreso de la Unión, la iniciativa ha avanzado lento dentro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y aunque tiene el agrado de la mayoría de los grupos parlamentarios, espera que se logre aprobar ya sea en este año o en el 2021.

Presentan propuesta de ley al congreso local

En octubre del 2018 y Elizabeth Chacón, representante de la Unión de Rescatistas Independientes A.C junto a otros activistas juntaron más de 15 mil firmas para pedir al Congreso del Estado una propuesta de Ley para modificar el Código Civil de Guanajuato y lograr la reclasificación de los animales como seres vivientes y no como un bien inmueble, que es como se tenía registrado. Esta iniciativa fue apoya y presentada por Alejandra Gutiérrez. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado.

La propuesta concerniente a la protección de los animales domésticos busca garantizar que los animales domésticos (mascotas, compañía y de guía) sean susceptibles de un cuidado más adecuado por parte de las personas y se frenen los casos de crueldad animal.

En noviembre del 2013, el Congreso de Guanajuato aprobó la reforma al Código Penal para tipificar como delito atentar contra la integridad y vida de los animales en la entidad.