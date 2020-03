Ascienden a 25 los infectados con Covid-19 en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Congreso del Estado rechazó una propuesta de la fracción de Morena con la que se buscaba que el helicóptero utilizado por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se pusiera a disposición del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19.

La propuesta fue presenta por el diputado morenista, Ernesto Prieto Gallardo, quien refirió que el helicóptero año 2013 que utiliza el mandatario estatal tiene un costo de 3 millones 144 mil 600 dólares y que en los traslados del 2018 sumaron gastos aproximados de 3 millones 565 mil pesos, esto mientras que el helicóptero adscrita al SUEG es el más antiguo de toda la flotilla.

“No es posible que tengamos un gobernador viajando en el helicóptero más moderno que tiene la flotilla del estado y el área de salud tenga la peor aeronave, lo ideal es que se intercambien y en su caso que el gobernador ya no use helicóptero porque representa un gasto excesivo”.

Afirmó que tras haberse declarado la fase 2 de la epidemia por coronavirus es apremiante que la Secretaría de Salud cuente con todo el apoyo para que lleve a cabo con eficiencia su labor de prevención y atención a la ciudadanía, por lo que dijo que este tema no debe tener colores partidistas.

Previo a la votación de la propuesta, el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera, calificó la misma como una ocurrencia, en virtud de que aseguró que dicho helicóptero no está equipado para el traslado de enfermos.

“No sé si esta propuesta se hizo como una ocurrencia o como una propuesta sustentada con información de lo que se tiene y los alcances que puede tener porque esta aeronave es efectivamente la que usa el gobernador, no es una aeronave para traslados, no caben, no tiene espacio, no está equipada, sería inútil hacer esto con esta situación”.

La propuesta de exhorto de obvia resolución, es decir de manera inmediata fue enviado pues solo estuvieron a favor del mismo los diputados de Morena, con excepción de Josefina Salas Bustamante, y de los legisladores del PVEM.

LC