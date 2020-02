Asamblea estudiantil deja cuatro propuestas

Moisés García

Guanajuato.- Pese a que no hubo consenso, la asamblea convocada por estudiantes universitarios para dar seguimiento a las acciones y acuerdos que surgieron en el paro general de diciembre dejó sobre ‘la mesa’ cuatro propuestas.

Estas serían la toma simbólica de los Espacios Magnos de la Universidad de Guanajuato para realizar las mesas de trabajo; realizar las jornadas de trabajo en la Alhóndiga de Granaditas; no permitir que sesionen las comisiones propuestas por las autoridades debido a que no se les tomó en cuenta y plantarse durante los días que se reúnan dichas comisiones para obligar a que se considere la participación universitaria.

Estas deberán ser analizadas en los próximos días por los miembros de cada división y escuela, para que una vez que se sintonicen las ideas, se determinen cuáles serán las tareas a seguir para exigir que las autoridades cumplan con la parte que les corresponde según los acuerdos a los que se llegó durante la huelga.

Llegan nuevas inquietudes

La reunión de los estudiantes trajo a la luz preocupaciones, inquietudes, nuevas propuestas y hasta las críticas que los mismos protagonistas, los alumnos universitarios, tienen luego de que el movimiento surgido para denunciar el abuso y acoso sexual que se ha perpetuado en la institución pasará por el periodo de asueto.

Hay voz

Aunque por momentos la desorganización y las discusiones que surgieron revelan fracturas, falta de comunicación y coordinación entre ellos, la junta que fue llevada a cabo en la Plaza de San Roque dejó en claro que la voz de los estudiantes no podrá ser apagada con más burocracia, como se ha venido haciendo, y que, como lo demostraron desde un principio, dependerá de la unión y el compromiso que surja de ellos mismos, el futuro del movimiento.

Por lo pronto la tarea será ponerse de acuerdo cuál será el siguiente paso para demostrar que no volverán a tener su silencio, y que, de no obtener respuestas a sus inquietudes, seguirán haciendo presión de la manera que sea necesaria para que se cumpla lo establecido, no sin antes reconocer que se trata de un trabajo al que todos, tanto autoridades como ellos mismos, deberán enfrentarse con ahínco y determinación.