Criminales que portan armas largas y se transportan en vehículos con torretas asaltan a los automovilistas que circulan la Salamanca-Celaya

Redacción

Salamanca.- Por enésima vez, automovilistas reportaron asaltos en la carretera libre Salamanca–Celaya, entre la comunidad de Valtierrilla hacia la colonia La Cruz. En algunos casos los responsables viajan en vehículos con torretas.

Salmantinos que tienen que transitar por esta vialidad hacia el municipio de Celaya, reportaron hechos delictivos donde ha sido despojados de sus pertenencias y sus vehículos.

En los últimos días dos personas que trabajan en Celaya resultaron afectados. Uno de ellos el pasado viernes, cuando regresaba a su hogar en Salamanca a bordo de su camioneta. Él señaló que al transitar frente a la comunidad de Valtierrilla, observó que era seguido por otra camioneta de color oscuro sin precisar el modelo, y antes de llegar a la colonia Villa Salamanca 400 se le atravesaron y lo amenazaron con armas largas para despojarlo de sus vehículo.

“Ya desde que empiezas a ver que te siguen sabes que esto no va a terminar bien. Afortunadamente venía solo y me bajé sin voltear a verles el rostro. Hay testigos, pero nadie se mete y es normal, pero da coraje que te quiten los frutos de tu esfuerzo en un segundo”, explicó.

Los asaltos en la Salamanca-Celaya no cesan. Foto: Especial

Asaltan en vehículos con torretas

Otro incidente se registró el pasado fin de semana sin que lograran su objetivo. “Mario”, quien trabaja en una empresa de Celaya, también se dirigía a Salamanca cuando un vehículo de color negro con torretas le marcó el alto. Al momento trató de detenerse al pensar que se trataban de elementos de alguna corporación de seguridad, sin embargo al observar el rostro cubierto de los tripulantes y armas largas, aceleró hasta llegar a la ciudad.

“Pensé que me iban a disparar o me iban a alcanzar, porque te paraliza el miedo porque no sabes que vaya a pasar, pero a veces el instinto no te deja pensar y lo único que hice fue acelerar hasta llegar hasta la colonia La Cruz, pero te dejan con miedo porque ya saben en qué vehículo anda uno, por eso decidí al menos por unos días irme con otro compañero o en el camión”, afirmó.

Los automovilistas solicitaron mayor atención de parte de las autoridades responsables, en este caso la Guardia Nacional División Caminos, para que se refuerce la seguridad de este tramo carretero.

