Yadira Cárdenas

Salamanca.- Vecinos de la colonia La Gloria y Ampliación La Gloria, denunciaron que continúan los asaltos en la zona a cualquier hora del día, en su mayoría son transeúntes quienes son víctimas de jóvenes a bordo de motocicletas que los despojan de sus pertenencias amenazándolos con arma blanca o de fuego.

Durante las últimas semanas vecinos de estas colonias ubicadas al sur del municipio han sido afectados por la delincuencia, mientras salen a la calle a realizar sus pendientes, a su trabajo o amas de casa que van a comprar los alimentos, de acuerdo a Juana Berenice M. quien fue víctima de dos jóvenes el pasado viernes.

Señala que al caminar por la calle Santa María para dirigirse a la colonia Nativitas a realizar compras de alimentos fue alcanzada por dos jóvenes a bordo de una motocicleta, quienes la amenazaron con una navaja y la despojaron de su monedero y su teléfono celular.

“Apenas era el medio día y había otras personas cerca, pero nadie se mete porque tienen miedo, quien sabe si serán de por ahí porque con el cubre bocas y las gorras de la sudaderas no se distingue nada, bueno que de todos modos por el miedo todo pasa tan rápido, parece como una película y te deja con miedo de que te hagan algo”.

Al igual Juana Berenice, Carlos, un trabajador de una gasera señaló que hace una semana también fue víctima de un asalto cerca de la plaza de talleres en la colonia La Gloria cuando se dirigía a su trabajo, “eran las seis de la mañana y me iban a recoger unos compañeros en la Infonavit 1, escuché una motocicleta y la verdad desde ese momento te paniqueas, se puso frente de mí y era un hombre que me pidió la cartera, la verdad no recuerdo con que me amenazó porque fue rápido y a uno no le queda más que darle el dinero”.

Los habitantes de esta zona, esperan que se incremente la vigilancia día y noche, para que puedan transitar de manera segura, sobre todo en las madrugadas en las que trabajadores sales de sus viviendas a tomar el camión de personal que los lleva a sus labores.

