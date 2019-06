Asaltan a repartidor de cerveza a plena luz del día

Los hechos ocurrieron esta tarde en la comunidad de Los Negrete; el empleado de nombre Mario denuncio que un hombre en moto lo amenazó y le pidió sus pertenencias

Redacción

Salamanca.- A plena luz del día un hombre armado amenazó y asaltó a trabajador de la empresa Corona, le quitó el dinero que tenía de las ventas del día.

El hecho se registró al filo de las 13 horas, ante ello se reportó al Sistema de Emergencias 911 sobre el asalto a mano armada a un repartido de cerveza, se precisó que ocurrió en la calle principal de la comunidad de los Negrete.

Los uniformados se trasladaron al lugar en mención y fueron abordados por Mario de 21 años, quien fue víctima de los ladrones; informó a los uniformados que estaba realizando sus labores cotidianas cuando de pronto se le acercó un hombre a bordo de una motocicleta quien vestía una playera negra con franjas blancas en las mangas, y portaba una pistola, con la misma lo amenazó exigiendo que le entregara el dinero que tenía en ese momento.

Además, precisó que no tenía dinero que todo estaba en la caja fuerte que está debajo del asiento del chofer en el camión, por lo que sacó su cartera y le entregó 2 800 pesos, que tenía.

El delincuente le dijo que cerrara los ojos y en 10 minutos no se moviera y de no hacer caso lo iba a asesinar; por lo que dijo desconocer el rumbo que tomó el delincuente y se realizó un operativo de búsqueda, pero no se logró su captura.

Se le recomendó al afectado que interpusiera la denuncia correspondiente en las oficinas del ministerio público.