Artistas urbanos inmortalizan a héroes locales

Nayeli García

León.- Pese a los permisos de construcción, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que la empresa PASA no está facultada para mover “ni una sola piedra del lugar”, para llevar a cabo el Relleno Sanitario de Aldama hasta que cumpla con sus compromisos y socialice el proyecto con las comunidades.

Correo dio a conocer que, este año, el Gobierno Municipal otorgó dos permisos de construcción a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable (PASA), el último con fecha de julio 2020 para las obras de excavación e inicio de la construcción de microceldas y tanque de lixiviados, pero éstos están condicionados al cumplimiento del estudio de impacto ambiental emitido por la SMAOT.

“Hasta ahorita ni un solo permiso; hasta donde se llegó, se llegó. Y como están condicionados no pueden bajo ninguna circunstancia hacerse obras, ni empezar ningún tipo de trabajo dentro del relleno y que les quede bien claro para la sociedad de Aldama y alguna otra comunidad”, comentó el presidente municipal.

Ricardo Ortiz compartió que se tuvo una reunión con los vecinos de la comunidad de Aldama y otras comunidades, en donde participaron autoridades estatales y municipales, y se estableció un plazo de tres semanas para seguir dando información con respecto del proyecto, que hasta el momento no puede construir nada.

Información es responsabilidad de PASA

“La empresa no está facultada en estos momentos para mover ni una sola piedra del lugar”, señaló el alcalde, quien dijo que tampoco es responsabilidad del Municipio hacerle ‘la chamba’ a la empresa de socializar el proyecto, cuando es parte de sus obligaciones.

“Eso sí les digo, quien debió y debe abordar el punto de la socialización que está dentro de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la SMAOT es la empresa y no lo ha hecho, pero nosotros no tenemos por qué hacer la chamba de la empresa. Somos mediadores, sí, no tenemos ninguna duda y estaremos trabajando, pero si la empresa no hace su chamba…”, puntualizó.

No obstante, comentó que seguirán siendo mediadores y teniendo acercamiento con la sociedad de Aldama para dar seguimiento al tema y llegar a un acuerdo para todas las partes, pero por el comento consideró que los vecinos de la zona deben de estar tranquilos.

