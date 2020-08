Artistas urbanos homenajean a el maestro Salvador Almaraz con un mural en el puente Bicentenario

Nayeli García

Irapuato.- Al menos ocho funerarias fueron multadas por la Oficina de Defensa del Consumidor zona Miguel Hidalgo por no contar con los permisos de adhesión correspondientes para su funcionamiento, dio a conocer el director de la oficina, Juan Roberto Loya Hernández.

Ante la pandemia del Covid-19 que ha provocado miles de muertes en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo a funerarias, pues se detectó que en algunos establecimientos había incrementos injustificados en sus servicios, por lo que a nivel nacional se llevó a cabo una revisión al respecto.

En Guanajuato, en lo que compete a los 29 municipios de la zona Miguel Hidalgo, se revisó en primera instancia que las funerarias tuvieras vigente su contrato de adhesión, que por Norma Oficial Mexicana deben de contar, y se detectó que varias no tenían.

“A nivel nacional sí se detectaron cobros excesivos, pero en Guanajuato no fue así, no hubo aumento en los costos de los servicios de manera injustificada, la irregularidad fue que no tenían contratos de adhesión vigentes y con relación a la actividad comercial no hubo ninguna observación”, señaló.

A estos negocios les fue colocado un aviso de suspensión de sus actividades para seguir con el proceso correspondiente en donde cerca de ocho proveedores tuvieron que pagar una multa de

65 salarios mínimos, es decir más de 8 mil pesos por no contar con este requerimiento.

