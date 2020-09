Artesanas de Iramuco presentan expo de bolsas para dama hechas tradicionalmente

Onofre Lujano

Acámbaro.- El exalcalde interino y exregidor de PRD, Luis Sierra Santoyo, dijo que buscará la candidatura a la presidencia municipal, porque considera que tiene la experiencia política y porque sabe cuál es la problemática municipal. Aseguró que su partido es un bastión político en Acámbaro.

“Es tiempo de trabajar. Tenemos experiencia, pero no está por demás escuchar a los demás para tener diversas ideas de grupos políticos, asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones y gente que represente al municipio. No es cosa de una sola persona, debe haber diferentes fuerzas y sacar buenos proyectos y empezar a trabajar; esto no es de hacer cosas con ideas al viento. Tenemos que prepararnos si vamos a contender y saber qué es lo que se pone como meta”, enfatizó el perredista.

Externó que es preciso tocar el tema de un plan de gobierno, además de que se conforme un Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal que ya existe legalmente para integrar gente de diversos sectores con quien se dialogue, y decirle a la ciudadanía que uno es sólo un administrador de un municipio”.

El perredista manifiesta que pertenece al grupo de ADN, Alternativa Democrática Nacional, que la encabeza el exsenador Héctor Bautista, líder nacional, “aquí en el estado esta Serafín Prieto, alcalde de Juventino Rosas, en mi caso represento el grupo en el Distrito XIV”.

Externó que al PRD lo descalifican, “dicen que ya desaparecimos y que está por perder el registro, pero yo no lo veo de esa manera. Será porque estamos trabajando arduamente; en Acámbaro el PRD existe y está vivo, hay gente que tomó la determinación de dejar al partido, pero también hay otras que se han integrado. En política no hay vacíos y hay personas con interés de trabajar en el PRD, pensando en sacar un proyecto”.

Desde su punto de vista considera positivas las alianzas, “si en algún momento nuestros dirigentes nacionales y estatales llegan a acuerdos, son bienvenidas, y en su momento tendré que acatar lo que determinen las dirigencias”.