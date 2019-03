Arruina economía cierre de Embajadoras

Según los vendedores ambulantes, espanta el turismo del lugar, y es ‘plan con maña’ del alcalde Navarro, para hacer que la gente vaya a los comercios de sus amigos

Maria Espino

Guanajuato.- Comerciantes y locatarios de Embajadoras se quejaron de los inconvenientes que están ocasionando los trabajos de poda de árboles que se hace por esta zona por parte del municipio pues explicaron que desde hace casi dos semanas instalaron unas vallas con las que cerraron gran parte del paso vial por este lugar, lo que ha generado que la gente no llegue a este importante lugar de comercio y las ventas se vean mermadas.

“Hoy domingo no es día para que estuvieran sus conos ahí, se sabe qué sábado y domingo no trabaja su personal, entonces por qué no nos deja trabajar libremente (…) no hay donde pararse, no se está deteniendo la gente y se va de paso, él mismo (alcalde Alejandro Navarro) está corriendo al turismo y a nuestra gente de Guanajuato a que se vayan a comer Santa Rosa, Silao, León, Irapuato”, manifestó una de las vendedoras, que pidió no publicar su nombre para evitar represalias.

Además, afirmó que Navarro ha dicho que no quiere ambulantaje en la ciudad y quiere beneficiar a la ciudadanía, pero que es incongruente ya que asegura su patrimonio y el de sus amigos hoteleros y restauranteros, por ello advirtió que si no da una pronta solución y desbloquea los accesos a Embajadoras entonces se reunirán todos los comerciantes para tomar cartas en el asunto.

“Si él así lo quiere nos reuniremos todos los comerciantes y vamos a ver que pasa. Él no quiere ambulantaje, pero él si quiere asegurarse su patrimonio para él y sus amigos los restauranteros (…) si de por si estamos jodidos, no hay ventas y él poniendo el pie en el pescuezo a todos los comerciantes, entonces tomaremos otras estrategias (…) él si piensa en su gremio y en nosotros ¿quién piensa?“.

Dijo que los locatarios consideran que esto es plan con maña del alcalde capitalino y busca perjurar a los vendedores que se instalan en Embajadoras, pues dijeron saber que está haciendo una serie de convenios con los hoteleros y restauranteros para hacer que la gente vaya a esos comercios y con ello perjudica a los vendedores que se emplazan diariamente en es te sitio.

“El presidente municipal Alejandro Navarro trata de perjudicarnos al mercado Embajadoras, si se supone que sábado y domingo sus trabajadores no andan podando los arboles ¿por qué están todas las vallas y conos ahí puestos?, pienso que va con cierto fin de perjudicar al mercado”.

Además comentó que para poder implementar esta acción y evitar que los carros se estacionaran ahí, debió tomar medidas adecuadas e implementar un lugar como estacionamiento y no lo hizo.

Espantan a capitalinos y turismo

La vendedora dijo que tal parecer que el Acalde no piensa que a Embajadoras también arriban turistas y que sin estacionamiento no están llegando, por ello dijo que Navarro en lugar de ayudar a los comerciantes los está perjudicando al permitir que los accesos en Embajadoras estén bloqueados parcialmente propiciando que ciudadanos y turistas no lleguen ahí a consumir, además dijo saber que planean quitar el mercado de este lugar.

“Quiero ver una respuesta de este señor -Navarro- (…) según él piensa quitar el mercado Embajadoras (…) de por si las ventas están de la chingada y luego con esas pendejadas de que no deje estacionar carros; porque la gente viene a comer, viene a distraerse (…) luego dice que en Guanajuato se vende comida de 30 pesos, pues si, por que es para la gente jodida de aquí de Guanajuato”.

