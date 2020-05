Arruina boda de su exnovio, les muestra a todos que está embarazada de él

Redacción

México. – De acuerdo a Noticieros Televisa una mujer reveló su sorprendente historia en las redes sociales: se presentó embarazada a la boda de su exnovio revelándole que esperaba un hijo de él.

Ella, quien está en el anonimato, comentó que tuvo una relación de tres años con él, una vez que rompió conoció a la mujer que sería su esposa, aunque ellos dos aún se veían, fue ahí cuando el personaje anónimo se embarazó.

Ella comenta que no fue invitada a la boda, es más ni siquiera lo sabía pese a que se hablaba todavía con su expareja. Comentó: “Lo descubrí de su abuela (somos amigas), y ella sugirió que ‘arruinara’ la boda, ella me cubriría. (Creo que no le cae bien la novia)”.

Fue a la celebración, incluso dice que lloró, estaba a punto de irse cuando la abuela le consiguió un asiento junto a la familia en la cena. En ese momento la pareja se acercó para saludar, y la novia, esposa ya, la felicitó por el embarazo.

Comenta: “Le agradecí a ella y le dije que no podía a esperar a compartir la paternidad con ellos dos. Resultó que ella no sabía que todo ese tiempo había estado embarazada (cinco meses en aquel entonces) con un hijo de su novio”.

La novia salió corriendo y el padre se alteró; la embarazada fue defendida por el hermano del novio; la situación fue tal que causó la atención de la prensa local.

Ahora el matrimonio se canceló, él indaga sobre el estado del embarazo. La publicación recibió casi dos mil comentarios.

