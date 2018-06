Arropa Salvatierra a Gerardo Sánchez en cierre de campaña regional

El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado dijo que no escatimará esfuerzos para otorgar seguridad a los ciudadanos y se comprometió a encarcelar a los políticos corruptos

Ramón Ramírez

Salvatierra.- En su tierra, contento y arropado por los salvaterrenses, Gerardo Sánchez García, candidato a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó en Salvatierra su cierre regional de campaña de la zona sur del estado, en donde pidió a los militantes su voto el próximo primero de julio para él y todos los candidatos del tricolor.

“Para ganar se requiere de que trabajemos en equipo como hoy lo hemos hecho, como hoy lo demuestran ustedes en este cierre regional de campaña con mucho amor, con mucho cariño, con mucha devoción. ¡Vamos a ponernos los pantalones porque vamos a ganar!”, expresó el candidato.

Ante unos mil salvaterrenses reunidos en la Explanada del Carmen, el candidato tricolor agradeció a la tierra que lo vio nacer y que le dio el empuje para ser presidente municipal, seguir su carrera política, y ahora ser el candidato a la gubernatura. Visiblemente emocionado dijo que cada vez que regresa a Salvatierra se llena de energía y entusiasmo.

“Cuando vengo a Salvatierra, al sur del estado, me lleno de alegría y de fortaleza, porque aquí fue donde me dieron la energía, la fortaleza, el apoyo para luchar por Guanajuato. Aquí me lleno de ideas y de fortaleza”, dijo.

Entre gritos, fanfarrias y porras que decían: “¡Gerardo gobernador! ¡Gerardo, gobernador!”, el candidato se comprometió a que si sale ganador con el apoyo y la fortaleza de la gente de la ciudad donde nació, con mucho sentimiento defenderá y velará por la seguridad de los guanajuatenses.

“Me quiero comprometer a ser un gobierno eficiente, ejemplar, a ser un gobierno transparente, a ser un gobierno donde la rendición de cuenta sea fundamental y mandar a la cárcel a todos los corruptos… nuestra prioridad será garantizar la seguridad a las familias de Guanajuato, que volvamos a sentir la tranquilidad de ir a una plaza pública. El primero de julio los vamos a atorar, vamos por el cambio, vamos por la alternancia”, expresó ante más de mil personas.

Sánchez mencionó que estando en la gubernatura, no escatimara esfuerzos para otorgar seguridad a los ciudadanos, pues “es una lástima y una tristeza ver cómo ha rebasado a gran parte del estado y el actual gobierno se ‘lava las manos’”, y por ello se comprometió con sus simpatizantes a encarcelar a los políticos corruptos.

“El mayor problema que acecha a las familias de Guanajuato es la inseguridad pública, la derrama de sangre y el gobernador se ‘lava las manos’, dice que ni trayendo a ‘Robocot’ se compone. Cuando un gobierno se declara incompetente es un gobierno que se tiene que ir a su casa, nuestra prioridad será garantizar la seguridad a las familias de Guanajuato”, dijo.

Gerardo Sánchez, estuvo acompañado por el candidato a la presidencia municipal de Salvatierra, Gerardo Cerda, quien también realizó su cierre de campaña; el candidato a la Diputación local por el Distrito XX, David Mercado; Rafael García del Horno, Candidato a la diputación Federal por el distrito 10; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Andrés Fernández Hernández

Terminando el mitin se llevó a cabo una verbena popular a cargo de la banda musical Yurirense que deleitó a los presentes en la explanada.

MEJZ*