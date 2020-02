Arrojan desmembrada en vía al Cubilete

Redacción

Silao.- Una mujer desmembrada y calcinada fue localizada en un terreno en despoblado ubicado en la comunidad El Paraíso, muy cerca del camino al cubilete, la tarde de ayer.

Pobladores observaron al paso, el cuerpo sin vida y sin extremidades con la parte de la espalda quemada en el terreno, por lo que hicieron el reporte al Sistema de Emergencias 911 para que llegara la Policía municipal para acordonar el área y quedar en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Se presume que es un cuerpo femenino sin identificar, tiene dos tatuajes, uno en la espalda y otro en una de las piernas, por lo que esperan que se logre dar con el reconocimiento de la persona.

Al lugar también arribó el Servicio Médico Forense para trasladar los restos humanos a las instalaciones de Irapuato para que se le realice la necropsia de ley y de esta manera determinar la causa de muerte, así como el móvil de la agresión.

En cuanto a los presuntos responsables no se tienen mayores características, pues personas que transitaban por el lugar no observaron más que el cuerpo y no se escucharon detonaciones en la zona.