Arrestos de SSP van ante Fiscalía; colaboran para que paguen

Jazmín Castro

León.-Dos agentes de tránsito fueron acusados por un ciudadano de golpearlo en el rostro hasta sangrarlo. Derivado de la agresión, no lo remitieron y lo abandonaron en el exterior de su vivienda.

Por esos hechos ocurridos en enero del 2018, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en septiembre de ese mismo año emitió dos recomendaciones al alcalde Héctor López Santillana, para iniciar el procedimiento contra los agentes Eduardo González y Baltazar Mendoza, por la violación al derecho de la libertad personal e integridad física.

Sin embargo, el año pasado aún las recomendaciones se encontraban “en proceso” de dictaminar, según se informó a través de una solicitud por transparencia.

No obstante, ambos agentes cuentan con investigaciones donde se ha dictaminado la “no responsabilidad”. Mendoza tiene seis expedientes desde el 2005 (1), 2014 (4) y 2015 (1), donde no se le encontró responsabilidad, aunque no se especificaron las causas.

González tuvo tres expedientes, pero solo uno del 2014, tuvo una sanción de 20 días inhábil. Para ambos la queja más reciente fue en el 2018, pero no se ha dictaminado sanción para los agentes, que por la PDHEG incurrieron en responsabilidad.

G.R