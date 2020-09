Arrestan a una joven por posar desnuda en el puente sagrado en la India

Redacción

Filipinas.- Un curioso video se hizo viral en redes sociales luego de que sorprendieran a un funcionario público teniendo sexo cuando estaba en medio de una llamada de Zoom. De acuerdo a los datos que se dieron, fue el capitán Jesús Estil del Ayuntamiento de Fátima Dos en la provincia de Cavite, fue grabado cuando se alejó de la computadora para estar con la mujer.

En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia a una mujer que se quitó el pantalón en el fondo de una sala. Luego, Estil se acerca a la computadora e intenta apagar la cámara, pero no se dio cuenta que los asistentes de la videollamada todavía lo estaban viendo.

No te lo pierdas: Asesina a su amiga embarazada en un baby shower falso… para robarle a su bebé

Sin saber lo que estaba pasando, el funcionario comenzó a tener relaciones sexuales con su pareja. Luego, el funcionario se sentó en su escritorio y continuó con la videollamada como si nada hubiera pasado. Dicha grabación se hizo pública y se procedió a una petición para que el funcionario fuera removido de su cargo.

Asimismo, se identificó a la mujer, quien también realizaba la contabilidad de la oficina del gobierno local y resultó ser la secretaria de Jesús Estil.

Barangay captain gets caught banging barangay treasurer when he forgets to turn off his camera during a zoom meeting with the mayor and other officials.

Fucking hilarious. pic.twitter.com/YPso6Bd8JR

— Santi Obcena (@santiobcena) August 28, 2020