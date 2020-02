Arrestan a joven por… ¿chuparle los pies a un viejito?

Redacción

Estados Unidos.- Un video de una mujer que condujo hasta la escuela de sus hijos para llevarlos a clase se ha estado haciendo viral ya que para sorpresa suya descubre que los chicos ni siquiera se habían subido al automóvil.

En estas imágenes se puede ver cómo ella los dejó en casa, cosa que descubre un rato después para luego reírse a carcajadas.

La mujer muestra a la cámara los asientos vacíos de atrás mientras dice: “¡No están en el auto, he manejado hasta la escuela sin los chicos!”

Luego continúa diciendo: “Tengo que regresar y recogerlos. No lo puedo creer, dejé a los chicos en casa. Parece que hoy estoy medio dormida, ¿dónde están mis hijos?”.

Esta grabación, que ha sacado una carcajada a más de uno, te la dejamos aquí:

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020