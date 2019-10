Arrestan a influencer iraní por parecerse a Angelina Jolie

Sahar Tabar, conocida por muchos de sus seguidores como la “novia cadáver”, se sometió a más de 50 cirugías plásticas para lucir como la actriz estadounidense; autoridades la detuvieron por “blasfemia” e “incitación a la violencia”

Irán.- Sahar Tabar, conocida por muchos de sus seguidores como la “novia cadáver” o la “chica zombi”, alcanzó gran notoriedad en las redes sociales por su trabajo con el maquillaje, photoshop, así como sus cirugías con el fin de crear imágenes escabrosas y un tanto perturbadoras.

La controvertida imagen de la joven, que fue noticia en Estados Unidos a finales de 2017, molestó a las autoridades de Irán, que ahora la acusan de “blasfemia” e “incitación a la violencia”.

La joven fue detenida por orden del tribunal de orientación de Teherán, que se ocupa de “delitos culturales y corrupción social y moral”. Entre otros cargos que enfrenta también se encuentran los de generar “ingresos por medios inapropiados”, “incumplir el código de vestimenta nacional” y “alentar a los jóvenes a la corrupción”.

“Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta”, comentó la chica en una entrevista, quien aún espera a que su caso en la corte avance.

