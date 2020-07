Arrestan a funcionario de policía de Puerto Vallarta por abusar de una menor

Redacción

México. – AMLO, durante su conferencia matutina, respondió a la demanda de que necesita usar cubrebocas para evitar contagios alegando que sí lo hará, pero hasta que acabe la corrupción.

De manera que respondió al Partido Acción Nacional quien, mencionan, recurrirá al Poder Judicial Federal para que el mandatario cumpla con esta orden.

Él comentó la siguiente sentencia: “Me voy a poner un tapaboca cuando no haya corrupción, ya entonces me pongo el tapaboca, entonces, ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que ya me ponga mi tapaboca para que ya no hable”.

Ya el diputado federal, Carlos Castaños Valenzuela, dijo que como figura pública es su obligación portar esta protección en público, aunque se resiste a hacerlo.

G.R