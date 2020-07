Liberan a mujeres que reclamaban a sus desaparecidos en manifestación

María Espino

Guanajuato.- Las cuatro mujeres, integrantes del grupo de manifestantes que fueron arrestadas la mañana de este viernes en las inmediaciones de la Glorieta Santa Fe que permanecían detenidas en barandilla fueron puestas en libertad minutos antes de las 15:00 horas.

Isela Berenice Montoya Juárez, con un hermano desaparecido; Karla Verónica Martínez Jiménez, con un hermano desaparecido; Verónica Durán Lara, con un hijo desaparecido y Maria del Carmen Ramirez, activista integrante del Colectivo Guanajuato Despertó son las personas que tras seis horas remitidas en barandilla fueron liberadas.

Cabe mencionar que no hubo ningún cargo en contra de las detenidas únicamente fueron llevadas en calidad de presentadas y por ello tras varias horas de permanecer en barandilla el juez en turno tomó la decisión de ponerlas en libertad, así lo informó Orlando Palacios, integrante del Colectivo Guanajuato Despertó, quien estuvo junto con el abogado José Roberto Saucedo Pimentel dando acompañamiento a las personas aseguradas en conjunto con asesores legales de los colectivos ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A tu encuentro’.

Afuera de barandilla un grupo de personas de los colectivos antes referidos estuvo esperando a los asegurados hasta que fueron puestos en libertad, ahí con lágrimas en los ojos volvieron a pedir la presencia del gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que los escuche y atienda sus peticiones, pues resaltaron que sólo él puede hacer algo para que se asigne a alguien con el perfil idóneo al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas.

“Tengo a mi hijo desaparecido y si estoy en esta lucha es por encontrar a mi hijo desaparecido (…) esto de no saber dónde está mi hijo es peor, es agonía, es levantarte cada día y estar pensando que puedes hacer para ayudarlo y las autoridades no nos escuchan, no nos ayudan; nosotros no queremos culpables no queremos nada; lo único que pedimos es que nos ayuden, esto o es un delito alzar la voz (…) si de alguna manera estuvimos en el Teatro Juárez sentado esperando a que Diego Sinhue fuera, mandó dos veces a una persona pero solo mandó a un mensajero, en ningún momento se hizo presente y le dijimos que al único que queremos es a él porque es el único que puede escucharnos y ayudarnos a que este un Comisionado que sea capaz de hacer el trabajo que nosotros necesitamos”, fue el reclamo que hizo Verónica N., una de las manifestantes afuera de barandilla en la capital.

⚠️Hablamos con Verónica Durán, quien busca a su hijo Iván Arturo Silva Durán, a quien la policía de @diegosinhue y @AlvarCdeV detuvo por manifestarse con decenas de mamás más. Se encuentra en el M.P. de la Zona Centro. ¡EXIGIMOS SU LIBERACIÓN INMEDIATA Y LA DE SUS COMPAÑERAS! pic.twitter.com/2ZFJMH28Oi — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) July 10, 2020

La declaración de las autoridades

Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, justificó que por la contingencia sanitaria el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se ha reunido como los colectivos ‘A tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’, pero que será el Ejecutivo estatal quien decidirá cuándo se reunirá con los familiares de desaparecidos.

Lo anterior lo indicó ayer durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, Alfonso Ruiz Chico.

Afirmó que en todo momento, el gobierno ha sido responsable y solidario con las familias, además que ha mantenido una actitud abierta y dispuesta al diálogo.

Ayala Torres hizo un llamado a que este tema no se politice y pidió a diversos actores políticos ajenos a los colectivos a no tomar ventaja de la situación ni a tratar de manipular una causa que es legítima.

“Conocemos cada uno de los casos que se han presentado en las reuniones a las que hemos asistido, tanto el gobernador, el fiscal y un servidor, nos lastima la situación que viven y por ello hemos dado seguimiento a las búsquedas y a los apoyos que nos han solicitado”, indicó.

Finalmente reiteró que la próxima semana el comisionado de Búsqueda de Personas se reunirá con integrantes de estos colectivos.

“Se tornaron violentos”

A decir del el secretario de Seguridad Pública del Estado, durante la manifestación fueron los integrantes de los colectivos ‘A tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’ quienes se tornaron violentos cuando los policías estatales solo les pedían que no afectaran la circulación; no obstante informó que se instruyó a la Dirección de Asuntos Internos de la FSPE que inicie una investigación para revisar la actuación de los efectivos que participaron en la movilización a fin de determinar si hubo o no un posible abuso policial.

Explicó que las cuatro mujeres integrantes de colectivos detenidas en la manifestación quedaron en libertad con las reservas de la ley, informó y además aseguró que durante la protesta cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE) resultados lesionados.

Álvar Cabeza de Vaca manifestó que se tiene documentado que la mujer lesionada de una pierna, corrió para salirse del contingente, tropezó y cayó.

“Por versión que tenemos de medios de comunicación sufre una lesión en su rodilla, no fue por contacto policial (…), sin embargo (…) se ha indicado que se aperture (sic) una investigación para que todos estos hechos que queden claro si existe o no responsabilidad en el actuar de algunos policías, pero (…) no fue agredida por la policía”, aseguró.

Lee más: