Arremeten católicos contra evangélicos americanos

Una revista que cuenta con aval del Vaticano publicó hoy contra una corriente religiosa cristiana evangélica de EEUU que promete riquezas a cambio de una fuerte fe

Notimex

Ciudad del Vaticano.- En un artículo firmado por dos hombres de la más estrecha confianza del Papa Francisco, la revista jesuita La Civiltà Cattolica exhibió las incongruencias de una corriente teológica de gran éxito en Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, y que influye directamente en el presidente Donald Trump. Una publicación que cuenta con el visto bueno del Vaticano arremetió hoy contra la ‘teología de la prosperidad’, que guía a muchos telepredicadores y líderes evangélicos estadounidenses, advirtiendo sobre los ‘peligros’ de una mirada ‘distinta’ del evangelio.

Aunque el texto no menciona en ningún momento al mandatario, ni entra en política, diversos observadores estadounidenses constataron las múltiples similitudes entre las advertencias incluidas en él y las ideas de diversos líderes que sostuvieron al multimillonario en su carrera a la Casa Blanca. “Jesús no promete salud y riqueza a sus discípulos. Por esto, no existe nada más distante y también peligroso, para la fe cristiana, que el criterio de la eficiencia y la funcionalidad que fatalmente termina por transformar a la Iglesia en una especie de empresa multinacional”, indicó la nota.

Firmado por Antonio Spadaro, sacerdote jesuita y director de la revista, junto con Marcelo Figueroa, evangélico y director de la edición argentina del diario vaticano L’Osservatore Romano, el reporte está lleno de datos y referencias al contexto estadunidense. Entre otras cosas, explica que la ‘teología de la prosperidad’ es una corriente neopentecostal que tiene sus raíces en un modo de entender el ‘sueño americano’ y que se ha difundido en todo el mundo gracias a ‘gigantescas campañas mediáticas’.

“El núcleo de esta teología es que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera, que sean ricos, sanos y felices. La verdadera fe conduciría, por lo tanto, a esta prosperidad. La pobreza, al contrario, es signo de falta de fe y, de todas maneras, culpa del fiel”, estableció; “la solidaridad no tiene espacio en tal visión. El riesgo de esta forma de antropocentrismo religioso, que pone en el centro el bienestar, es el de transformar a Dios en un poder a nuestro servicio, la Iglesia un supermercado de la fe y la fe un fenómeno utilitarista, milagrero y pragmático”, añadió.

El artículo mencionó a algunos de los líderes evangélicos estadunidenses más conocidos: Oral Roberts, Pat Robertson, Benny Hinn, Robert Tilton, Joel Osteen, Joyce Meyer. Ellos, indicó, hicieron crecer su popularidad y riquezas a fuerza de ‘enfatizar este evangelio’. Estableció que desde la década de los años 80, en América Latina ha crecido de manera exponencial la ‘teología de la prosperidad’ gracias a figuras muy carismáticas que tienen un mensaje simple, directo, montado en torno a un show de música y testimonios, además de una lectura fundamentalista y pragmática de la Biblia.

Constató también que, según estas ideas, mientras Estados Unidos habría crecido económicamente bajo la bendición del Dios providente del movimiento evangélico, los habitantes al sur de Río Grande habrían caído en la miseria porque la Iglesia católica tiene una visión opuesta, y exalta la pobreza.

Este texto se ha publicado un año después de otro similar, firmado por los mismos autores, en el cual analizan las alianzas entre extremistas católicos y evangélicos para promover el odio, y siguen causando debate y discusión entre las comunidades religiosas de todo el mundo.

AL