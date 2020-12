Redacción

México.- La cantante mexicana Yuri ha vuelto a levantar polémica en las redes sociales, luego que difundiera en un video, a través de Twitter, un mensaje en contra de las mujeres que pertenecen al movimiento feminista.

En el video que se esparció rápidamente y fue duramente cuestionado, Yuri critica al movimiento feminista y, pese a que aceptó que esta postura le ha traído comentarios negativos, aseguró que esto no le importa: “El feminismo a mí no me gusta, y me han criticado, que ‘¡Ay Yuri!’, ¡Me vale!”

Asimismo, la también actriz y presentadora cuestionó las pintas realizadas por algunas mujeres durante las protestas en contra de los feminicidios y la violencia de género que azota al país, bajo el argumento de que “no han valido la pena”.

“¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas?, ¿pasó algo? ¡nada! ¿Entonces sí vale la pena levantarse en armas?”, expuso y añadió una contundente frase que ha causado revuelo: “Calladitas nos vemos más bonitas”.

Tales declaraciones han causado indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes no vacilaron en criticar a Yuri:

Ay @OficialYuri han habido avances gracias a las protestas, no todo son las noticias de Televisa. Vergüenza te debería de dar usar de ese modo el púlpito. Jesús era subversivo, lee tu Biblia. — Dafnegrita (@CallMeDaff) December 14, 2020

Ohh no lo había visto , desilusión , me encantaba , con estos dichos ya no lo veré de la misma manera. — Joselyn (@Joselyn10838357) December 15, 2020

Gracias a las que no se callaron porque no se veían más bonita, hoy puedes expresarte públicamente, tienes derecho a voto, entre otros. — Francisca Saavedra (@doble_efe_s) December 15, 2020

Cabe mencionar que tan solo en este año se aprobaron diversas leyes impulsadas por el movimiento feminista, tales como: Ley Olimpia, Ley Ingrid, Registro de abusadores sexuales y Amnistía a mujeres que abortan, entre otras propuestas que han continúan en discusión.

