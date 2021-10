Gilberto Navarro

Guanajuato.- El presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro, afirmó que hay “anarquistas” y “expertos en todo” entre los críticos de las acciones en su gobierno “y que se denominan ecologistas”.

Así se refirió a las voces que han rechazado el permiso otorgado para la tala de cinco ficus y que también se han manifestado en contra de la construcción del Nuevo Museo de las Momias, la concesión de la basura y el alumbrado público.

Fue al inicio de la semana cuando se talaron cinco arboles frente a una casona en el Paseo de la Presa. Y aunque en un principio se señalaba como tala clandestina, más tarde se informó que sí contaban con permiso de la dirección de Ecología, provocando el enojo de algunos capitalinos que incluso reforestaron la zona.

En este sentido, agrupaciones como el colectivo Colibríes y el Consejo Ecologista de Guanajuato reprocharon que se haya permitido la tala, pero en respuesta Alejandro Navarro aseguró que pidió a las áreas involucradas una tarjeta con toda la información al respecto, pues asegura que se enteró de la situación por los medios de comunicación.

“Podría decirle que no sabíamos, pero si, se cortaron cinco ficus, fue un proceso muy largo y los particulares lo hicieron en la dirección de Ecología. No es el tema de cuánto cuesta un árbol, yo soy el primer defensor y de a de veras, no de mentiras. El tema es que pidieron un permiso desde hace seis meses y se fue prolongando, pero no soy experto, para eso está la gente de Ecología que dio el permiso en base a (sic) cosas que yo desconozco”.

Señaló que los expertos en ecología fueron quienes hicieron el dictamen para la tala basados en su conocimiento del tema.

“Se creen expertos en todo”

Alejandro Navarro se refirió a las voces en contra y señaló que los ecologistas son quienes tienen dedicación en temas de medio ambiente, pero hay otros grupos que se empeñan en rechazar todas las acciones de su gobierno.

“Cuando hablamos de ecologistas, tenemos que hablar de alguien que no sea un anarquista, que esté en contra de todo, en contra del museo, de las luminarias, de la seguridad, de la basura, considero que necesitamos más compromiso con el medio ambiente y con la ciudad. Creo que hay algunas gentes (sic), no los ecologistas que cuidan parques —de esa gente que haya—, más pero hay gente que está en contra de todo, que se levanta y está en contra, llega un momento en el que se vuelve sin sentido lo que opinen porque resulta que son expertos en todo”.

Recordó que cuando surgió el camino ilegal llamado ‘el arañazo’ también se hizo una reforestación de la cual, acusó, no era con especies endémicas y no se le dio seguimiento. En este sentido afirmó que el término ecocidio que se ha usado en este caso, no es correcto.

“Ecocidio el Tren Maya que está destruyendo hectáreas y hectáreas a su paso y no veo que ustedes estén hablando de eso”

