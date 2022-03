Morena va de frente hacia el 2024, para lo cual usa la revocación de mandato del presidente de la República como ejercicio para su músculo electoral y posicionar personajes para los puestos que se disputarán en la próxima elección presidencial. En esto, tiene a Guanajuato, donde siempre han sido derrotados como su territorio por conquistar. No escatimarán recursos ni les importará la legalidad o legitimidad, por el poder apostarán al filo de la navaja. Ayer lo demostraron.

La inopinada reunión que sostuvieron en Silao para aceitar su maquinaria política hacia el 10 de abril, con el mandato expreso de conseguir 500 votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, en cada una de las 2 mil 802 casillas que se instalarán, con dirigentes de partido, legisladores y funcionarios como operadores electorales, sirvió para que hiciera su debut en la sociedad política guanajuatense el nuevo delfín de Palacio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, escoltado por su compañera, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.

Bajo su mirada, podría decirse, se puso en el arrancadero a los posibles aspirantes a la gubernatura guanajuatense, la cual se reclamó como reto. Por eso resulta trascendente la misión asignada a los morenistas guanajuatenses: sacar un millón 400 mil votos para AMLO. Lo que metan será la fuerza de Morena en el estado. Adán Augusto López podrá medir el peso de los aspirantes locales al 24: Ricardo Sheffield, Malú Micher, Antares Vázquez, Mauricio Hernández y los que se sumen. Al decir: “El 10 de abril va a ser el parteaguas, no nada más de la historia nacional, tiene que ser el parteaguas de Guanajuato”, el secretario de Gobernación, mano del presidente y su interlocutor ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, como aspirante a ocupar la silla presidencial, les puso la vara alta.

Anote al calce: no estuvo el alcalde silaoense, Carlos García Villaseñor, ubicado como aliado de Ricardo Monreal. Y Malú por discurso y actitud, se le ve lejos ya de Marcelo Ebrard, ve hacia Paseo de la Presa. La pregunta: ¿Antares Vázquez seguirá alineada con Claudia Sheinbaum?

Se busca candidato

Obtener y encaminar al candidato a la gubernatura de Guanajuato, es la misión especial depositada por Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” en manos de la flamante presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el período 2022-2026: Ruth Nohemí Tiscareño Agoitia. Junto con ello, deberá entregarle al futuro abanderado la red de operación política necesaria para dejar atrás la mediocridad de 2018 y demostrar en la elección de 2024 que pueden competir.

A diferencia de otros estados, la alianza con el PAN por la gubernatura, frente a Morena, acá no prosperará. En Guanajuato los albiazules no transigen porque lo tienen todo. El candidato deberá tener la marca en la médula. Ruth Tiscareño, tiene en sus manos la oportunidad de limpiar los anacrónicos cacicazgos y dar oportunidad a jóvenes que ya no desean ver a los mismos y a las mismas de siempre ocupando curules o candidaturas. Su fortaleza es la verticalidad. Al tiempo.

Social vs Política

Es necesario que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que preside Eliverio García Monzón, conciban los asuntos en el marco de las necesidades sociales. La causa de los integrantes del Consejo del Sistema del Agua Potable de San Miguel de Allende (SAPASM), despedidos el pasado 17 diciembre por “pérdida de confianza”, gangrena la regularización del organismo operador, luego de la judicialización del asunto.

No se soslayan los derechos de las partes; sin embargo, es necesario mencionar que se designó ese consejo el 8 de octubre de 2021 por el Ayuntamiento de mayoría panista, presidido por Luis Alberto Villarreal, en la víspera del cambio de gobierno el 10 de octubre. El Consejo de SAPASM se consideró desde entonces “último reducto del poder de Villarreal”.

Tampoco puede dejarse atrás que ese consejo fue despedido por “pérdida de confianza”. Específicamente por “omitir” en la entrega-recepción la condonación de 16 millones de pesos, recursos que podrían utilizarse en los proyectos de entrega de agua a sanmiguelenses y reducirse los tandeos. Son muchas las razones para que apuren el paso los togados del TJAEG.

Esperanzador

Uno de los retos más importantes del gobierno de Lorena Alfaro en Irapuato es la Feria de las Fresas, impulso para la economía que debe ser seguro para la población. Luego de 10 días, el equipo del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Miguel Ángel Simental, reportó “saldo blanco”, trabajo que deberá continuar sin novedad hasta el 3 de abril.

A propósito de la seguridad, del 29 al 31 de marzo en Irapuato, se realizará el Congreso Internacional de Medicina Táctica, con especialistas de varios países, para educar cadetes con el fin de obtener “asistentes de emergencia”.

De la Valija

Las trampas de la fe

Más con fe, y lo que parece ser malevolencia, que con sentido del derecho, la regidora cuevanense Paloma Robles Lacayo, anuncia que impugnará la decisión del IEGG de negarle la realización de un plebiscito contra el endeudamiento municipal para sufragar un nuevo museo para las Momias de Guanajuato. La decisión de los consejeros se basó en dos hechos: el acto ya está consumado, ya se contrató el crédito; y, la petición de la regidora y amigos se fundó en un hecho inexistente, la aprobación de la deuda en una sesión de Ayuntamiento de enero de este año. En otras palabras, se trampeo el asunto.

La revisión del tema en tribunal, consideran los expertos, servirá para reiterar que se ha armado todo este movimiento a partir de premisas falsas. Paloma Robles Lacayo debe explicar el engaño a quienes de buena fe le han seguido. Y para Cuévano sería interesante saber quienes están detrás de ella y han sufragado todo un movimiento, que muestra más un interés político que social.

Adán Augusto López Hernández

Los morenistas encontraron al pie del Tabor Mexicano el lugar para el lanzamiento de la precandidatura a la presidencia de la República del segundo hombre en el gobierno federal. Desde Silao de la Victoria, el aliado más importante del residente de Palacio Nacional fue sumado a la lista de los buscadores (as) de la candidatura a “la grande” por Morena y sus aliados para las elecciones de 2024.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, desde el 26 de agosto 2021, viene trabajando con bajo perfil para consolidar un proyecto de negociación de mandatarios locales opositores con la Federación. En todos lados se ha granjeado respeto y buenos comentarios, incluidos los del gobernador guanajuatense.

El secretario, López Hernández al hacer trabajo partidario para promover fuertemente la consulta ciudadana de revocación de mandato, el 10 de abril, impactó entre los rojos marrón, por su parecido en las formas con su paisano de Macuspana. En Guanajuato, donde desde hace 30 años gobierna el PAN, lanzó su espada en prenda, inicia su avance en Morena.

