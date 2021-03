Luis Telles

Moroleón.- Con la primera etapa, entrega de 418 “Becas Avanza 2021” a alumnos y alumnas de los niveles primaria, secundaria, preparatoria y universidad, el alcalde, Jorge Ortiz Ortega y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Jessica González, dieron el arranque oficial de éste programa 100% municipal, con un presupuesto asignado de 1 millón 800 mil pesos.

Jorge Antonio Pineda López como universitario y, a nombre de los beneficiarios, dijo estar muy agradecido con el alcalde, Jorge Ortiz, “me siento orgulloso de él, por darnos este apoyo de becas que nos motivan a seguir adelante con los estudios a todos los jóvenes, todos los beneficiarios.

Yo en especial quiero agradecer al Presidente, porque además me apoyo en el deporte, también agradecerle por siempre preocuparse por el bienestar de Moroleón, siempre estar al pendiente, de igual manera por ser una gran persona, un gran presidente y un gran amigo”.

José Eduardo Pizano director de Desarrollo Social y Humano, dio a conocer que, es una primera entrega de becas, dado que la meta es un promedio de 618, “se estarán entregando en 4 exhibiciones; primaria 400 pesos, secundaria 600 pesos, preparatoria 750 pesos y universidad 900 pesos, durante 4 meses a partir de este mes de marzo.

El primer edil, Jorge Ortiz agradeció el mensaje de Jorge Antonio y se dijo agradecido con todos los estudiantes y su mamá y papá, “gracias por contar con su apoyo, por su confianza, gracias por ingresar esa solicitud y de confiar en el gobierno municipal de Moroleón”.

Dijo que, muchas veces se topa con el dicho de las personas; es que no salgo beneficiado, a mí no me dan beca, pero cuando se les pregunta si ingresaron su solicitud, la contestación es negativa, “pues así no va a ver, si no te acercas, no van a ir a tu casa, a tu domicilio a decirte que tienes una beca, hay que venir a solicitar, por ello estoy muy agradecido con todos ustedes, por ingresar esa solicitud”.

Finalmente dio a conocer que no solo se otorgan estas “Becas Avanza”, sino también para los que no alcanzan, se les entregan, Becas Funcionarios, “aportaciones de nosotros como funcionarios y las damos casi siempre al finalizar el año, así como también las Becas Estímulos a la Educación Básica”.