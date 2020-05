Arranca programa de conservación de caminos en distintas comunidades

Manuel Arriaga

Pénjamo. – Decenas de comerciantes de la zona centro de Pénjamo se manifiestan frente a la casa de la cultura plazuelas exigiendo la reapertura de sus negocios a partir del próximo viernes, luego de más de un mes de suspensión de actividades, que ha derivado en problemas económicos para los establecimientos.

Comerciantes fijos y semifijos del primer cuadro de la ciudad cumplieron la advertencia que lanzaron desde el pasado lunes y se manifiestan frente a la casa de la cultura plazuelas, donde la mañana de este miércoles se reunieron los consejos municipales de salud y de Protección Civil.

De manera no oficial se pudo conocer que, en dichos consejos, no fue autorizada la apertura de los establecimientos en esta misma semana, la decisión aún no ha sido confirmada de manera oficial por el gobierno municipal.

Los comerciantes exigen ser atendidos por el presidente municipal Juan José García López, quien se encuentra dentro del edificio público, acompañado de parte de su gabinete algunos ediles que conforman el cabildo.

Los comerciantes advierten que, si el alcalde no sale de la Casa de la Cultura, ellos entrarán a la fuerza, el lugar se encuentra custodiado por elementos de la Policía Municipal.

G.R