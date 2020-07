Arranca pavimentación de vía a La Parada

Onofre Lujano

Tarandacuao.- Tuvieron que pasar muchos años para que los habitantes de la comunidad La Parada de Tarandacuao, pudieran ver el arranque del camino a esta comunidad que se encuentra en lo alto de la sierra, en límite con el estado de Michoacán.

Los habitantes cuentan como sus enfermos morían a falta de médicos, ahora piden que se les dote de un doctor que pueda ir a la comunidad, porque no quieren que más personas sigan sufriendo la falta de servicios esenciales.

El delegado, J. Guadalupe Regalado, cuenta que se quedaban a medio camino con el enfermo; cuando llovía, los carros se quedaban atascados en el lodazal, por lo que “teníamos que caminar y cargar a nuestros enfermos”.

Recuerda que murió una persona que lo mordió un puerco y no alcanzó a llegar a algún hospital por las condiciones del camino, se desangró a la orilla del camino, “fueron experiencias muy fuertes, ahora con este camino vamos a tener otras vivencias, creemos que ya mejores”.

Actualmente no tienen médico, sólo una casita de salud, sin doctor.

Aurora Chávez García, cuenta que se casó aquí y tienen como 38 años viviendo en esta comunidad, “he sufrido mucho aquí, me han operado tres veces y el camino era algo muy difícil para mis operaciones, sufrí mucho, porque al tercer día que me operaban me entregaban del hospital y para mí era muy doloroso venir sufriendo en el trayecto del camino, se movía mucho el carro y pasé crueles dolencias de mis operaciones”.

Dijo que si algunas mujeres o hombres llegan a enfermar, “ya tengan un mejor camino para transportarse y urge el médico, aquí tenemos víboras de cascabel, alacranes y gusanos y son venenosos, queremos un médico de planta para que nos atienda”.