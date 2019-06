Arranca la ‘Copa Urbana’

Buscan que jóvenes irapuatenses se formen con valores; con el torneo se planean reducir los índices de delincuencia en la ciudad

Nayeli García

Irapuato.- Más que un torneo de futbol en donde 32 colonias competirán por un trofeo, la ‘Copa Urbana’ busca ser una ‘formadora’ de jóvenes con valores y responsables que hagan de Irapuato una ciudad de paz y un lugar mejor dónde vivir.

La inseguridad no sólo se combate con más policías y más patrullas, sino con la educación de mejores ciudadanos, por lo que la ‘Copa Urbana’ nació como un programa de prevención del delito, que arrancó primero en las comunidades, en donde se lograron reducir hasta en más del 50% las faltas administrativas, pues los jóvenes de entre 16 a 18 años, estaban ocupados en el deporte y no en delinquir.

“Detrás del evento deportivo hay un compromiso, genera responsabilidad, genera empatía unos con otros, genera paz que es lo fundamental, Irapuato lo queremos transformar en una paz continua empezando con los chavos”, comentó el director de Proximidad Ciudadana, Julio González Borja, quien es el responsable del programa.

Elección de colonias

Las colonias fueron elegidas en base a un diagnóstico realizado por el área de proximidad, en donde se detectaron riesgos situacionales y jóvenes vulnerables a caer en adicciones y delincuencia, ya que la mayoría de los jóvenes no conocen otra realidad y tienden a buscar riñas con otras colonias porque no se conocen y no se dan cuenta que tienen coincidencias entre sí, explicó Julio González, quien dijo que el hermanamiento entre colonias es parte de los objetivos.

Ocho coaching

En la ‘Copa Urbana’ son ocho jugadores y exjugadores profesionales: Ariel ‘Apache’ González, Gerardo ‘Kalushita’ Gómez, Alejandro ‘Gallo’ García, Walter ‘Lorito’ Jiménez, Jonathan Miramontes, José Cruz Gutiérrez, Jorge Manrique y Francisco Razo.

La idea es que los 480 jóvenes que participaran en la copa no sólo los vean como entrenadores en el ámbito deportivo, sino que sean un ejemplo de vida y de superación, pues la mayoría salieron de colonias y barrios y se convirtieron en grandes jugadores profesionales.

“Es una gran responsabilidad porque no sólo actúas como un coaching, en el aspecto técnico o táctico, para nosotros, lo más importante es la persona, ver las metas y los objetivos y nos gusta orillar al chico a tener un plan de vida, hacia dónde se dirige, qué rumbo tiene, la metas a corto y largo plazo, es el objetivo mayor”, comentó Jorge Manrique, quien ya vivió la experiencia de la ‘Copa Comunidades’ y sabe que sí se tienen resultados.

La idea principal es formar mejores personas, señaló Alejandro ‘Gallo’ García: “Practiquen deporte, nos hagamos a un lado de malas compañías, de vicios, y con eso le estamos quitando una mala persona no sólo a Irapuato sino a todo el país”.

Hermandad entre jóvenes

José de Jesús Solís López cuenta con 16 años y es parte del equipo de Colinas del Río, quien consideró que participar en la ‘Copa Urbana’ es una gran oportunidad para destacarse en el futbol y sobretodo vivir experiencias con gente que no conocía.

“Lo que están haciendo se me hace interesante, porque podría beneficiar a todos y competir entre distintas comunidades, hay comunidades que no conocía y es un gran desafío el que tenemos enfrente”, señaló.

Para Carlos David, es también una oportunidad para que los jóvenes que están inmiscuidos en drogas, se den cuenta que son valiosos y que pueden hacer más que sólo delinquir.

“Hay algunos que son así, pero son buenos y les faltaría dejar eso y lo único que les faltaría es dejar eso para que fueran mejores de lo que son ahora. El deporte es una vida saludable”, comentó.

En este proyecto no sólo están integrados los jóvenes de las colonias participantes sino sus padres, vecinos y conocidos, que están preocupados por rescatar los valores que se han ido perdiendo en la sociedad y que saben que los jóvenes pueden marcar la diferencia.

Como Rafael Mejía Aldaco, quien apoya al equipo de Las Liebres, quien dejó sus actividades de catequista para estar en los entrenamientos, pues para que los jóvenes salgan de las drogas y la delincuencia necesitan personas que crean en ellos y ejemplos a seguir.