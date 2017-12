Arranca HLS construcción de espacios públicos en El Carmen

La construcción de estas áreas de esparcimiento, contempla la instalación de canchas deportivas para usos múltiples

Julio Ramos

LEÓN.- El alcalde de León, Héctor López Santillana encabezó el arranque de construcción en la colonia del Carmen CTM, como parte del programa de Rescate de Espacios Públicos en el que de manera general se estarán construyendo un total de 24 espacios públicos como parques y plazas en la localidad, con una inversión de 90 millones de pesos proveniente de recursos municipales.

La construcción de estas áreas de esparcimiento, contempla la instalación de canchas deportivas para usos múltiples, andadores, áreas de juegos, jardinería, mobiliario urbano y la colocación de luminarias LED, para que puedan utilizarse también de manera nocturna, priorizando aquellas colonias que realizaron la solicitud a través de los comités de colonos para la instalación de áreas comunes.

“Queremos darle un nuevo rostro a León, pero ese rostro no tiene que ver únicamente con los espacios públicos, con las calles, con el alumbrado, el nuevo rostro tiene que ver con ustedes. Lo que más anhelamos no es tener un municipio grande, queremos un municipio con rostro humano, en donde todos nos tratemos con respeto, desde hace unas semanas se comenzó a intervenir en áreas que al no tener una función benéfica daban paso a la inseguridad, no se trata de que quede bonito, se trata de que les sirva a ustedes”, describió el alcalde.