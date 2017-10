Arranca foro empresarial ‘Go, Innovation is here, make it yours’

Estará enfocado al uso de las nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio

Selene Martínez

León.-Esta mañana inició el ‘Foro Go Innovation is here, make it yours’, contando con la participación de más de 900 empresarios.

El foro nacional empresarial estará enfocado al uso de las nuevas tecnologías para la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Durante dos días, expositores de empresas nacionales e internacionales abordaran temas relacionados con las nuevas plataformas de ventas y con los efectos de la digitalización.

El impacto del internet y las redes sociales, la seguridad cibernética y el Tratado de Libre Comercio son temas que preocupan a los empresarios y que se tratarán en el foro.