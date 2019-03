Arranca en cinco meses secundaria en zona sur

Se proyecta la construcción de cuatro salones adicionales para contar con un total de nueve aulas y una capacidad total de 315 niños; se busca que el inmueble esté listo para el siguiente ciclo escolar

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Instituto de Infraestructura Educativa de Guanajuato (Inifeg) tiene en proceso de licitación la segunda etapa de la secundaria Jorge Ibargüengoitia ubicada en el fraccionamiento Cúpulas, informó el titular de esta dependencia, Pedro Peredo Medina.

Se proyecta la construcción de cuatro salones, adicionales a los cinco existentes para un total de nueve aulas y capacidad total de 315 niños. Además pretenden su arranque en el próximo ciclo escolar, que inicia en agosto.

En entrevista, el funcionario informó que la edificación de la primera etapa de la construcción terminó en febrero, que consta de aulas, patio cívico, baños y barda perimetral.

“Pero viene una segunda etapa con una inversión de 3.5 millones de pesos y cuatro aulas. Está en licitación. El fallo se dará el 27 de marzo; por lo que el 25 de abril es la fecha probable de inicio de los trabajos”, informó.

Pedro Peredo aclaró que a pesar de que ya está terminado el primer piso de salones y todo el resto de la escuela desde el mes pasado, todavía no se utiliza porque “hay una recomendación de la delegación (de la SEG) de no ocupar las aulas para no poner en riesgo a los alumnos con trabajos en segundos pisos”.

Interrogado sobre si no es muy poco tiempo para poder terminar un segundo piso antes de agosto, el funcionario dijo que sí será posible, “porque como es planta alta, no tenemos que hacer cimiento”.

