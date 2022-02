Redacción

Estados Unidos.- El Super Bowl 2022, en el que los Cincinnati Bengals y los LA Rams buscarán el título de la NFL ya ha comenzado.

El Super Bowl LVI comenzó a las 5:30 de la tarde de este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Angeles, California, donde los Rams actuarán como locales.

Luego de la ceremonia del himno de los Estados Unidos, se llevó a cabo la patada inicial con la que inició el encuentro.

Si todavía no estás viendo el juego, todavía puedes seguirlo por televisión abierta, tanto por el Canal 5 de Televisa como por el Canal 7 en TV Azteca. Además, en televisión de paga las opciones son ESPN y FOX Sports.

A través de internet, el duelo estará disponible a través del servicio de streaming Star Plus.

Para el show de mediotiempo se esperan las actuaciones de Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Snoop Dogg.

Apenas 6 minutos después, llegó el primer Touchdown a manos de los Rams. Cooper Kupp se lució con un agarre perfecto y completó así el pase de Matthew Stafford.

