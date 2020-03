Arranca el Festival del Cine de Horror Aurora 2020

Redacción

Guanajuato.- Los ‘muertos vivientes’ se apoderarán de la ciudad de Guanajuato durante la décimo quinta edición del Festival de Cine de Terror Aurora, que con motivo de su aniversario ha preparado un programa especial que se llevará a cabo del 2 al 7 de marzo y cuyo eje temático son los zombies.

En esta ocasión, la selección oficial del año 2020 incluirá un promedio de 350 obras provenientes países como Puerto Rico, España, Argentina, Suiza, México, Brasil, Grecia, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Francia, Chile, Filipinas, Rumania, Ucrania, Rusia, Corea, Alemania, Austria, Australia, Colombia, Irán y Holanda.

Así lo dieron a conocer la coordinadora general del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, Montserrat Alejandri Oyanguren y el director y fundador de este festival cinematográfico, Alejandro Montes Santamaría, quien adelantó que en este año también habrá una presentación editorial especial.

Se trata de la primera entrega de la colección “Découpage”, la cual forma parte del proyecto denominado Pequeña Galería de la Cinematografía, Galería de Ideas y Letras, que es apoyado por la Convocatoria Institucional de Investigación Científica 2019, de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, y realizada en colaboración de la directora Sofía Carrillo, con motivo de las primeras quince ediciones del Festival; una carpeta con un facsímil del storyboard de Sofía para el cortometraje Cerulia.

Además dijo que “Sofía Carrillo estará ofreciendo una master class sobre su proceso creativo, que podrá tomar la comunidad estudiantil y tendrán acceso libre el público general interesado”.

En el festival de este año se realizarán proyecciones de las peliculas “Night of the Living Dead” del maestro George Romero, que se exhibirá en el evento inaugural el lunes 2 de marzo en el Teatro Principal a las 19 horas; así como las películas “Zombie” de Lucio Fulci; “28 Days Later” de Dany Boyle; “The girl with all the gifts” de Col McCarthy y “La nuit a devore le monde” de, y Dominique Rocher que se exhibirán a lo largo del Festival.

Las tecnologías modernas tendrán presencia en Aurora con la proyección del videojuego para PlayStation “The Last of Us”, un juego con grandes propiedades cinematográficas que estará presentado como película, en aras de hacerlo asequible a un público que no juega videojuegos pero que seguramente encontrará gran valor en sus historias.

El Festival Internacional de Cine de Horror Aurora colabora nuevamente con “Macabro”, primer festival de cine de género en México, creado como un espacio de exhibición para el cine de horror contemporáneo. “En esta ocasión tendremos una selección de cortometrajes dirigidos por mujeres y la presentación de la película ‘Belzebuth’ del director Emilio Portes”.

Finalmente, Alejandro Montes habló de la proyección de clausura que será el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Principal, lugar en el que presentarán la película “Huachicolero” con la presencia del director Edgar Nito.

Toda la programación del festival es de entrada libre, para más información sobre sedes y horarios consulte el siguiente sitio de internet: http://www.aurorahorror.com.mx/