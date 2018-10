Arranca colecta del Banco de Alimentos contra desnutrición infantil

Con la firme convicción de evitar la desnutrición en los niños de hasta siete años, José Luis Romero Hicks dio el banderazo de salida a las 16 rutas que recolectan comida desde hace 17 años

Catalina Reyes

Guanajuato.- Esta mañana arrancó la colecta del Banco de Alimentos, consistente en camionetas que recorrerán 16 rutas del municipio recibiendo los donativos de comida no perecedera y empaquetada que deseen donar los ciudadanos.

En el acto de arranque, José Luis Romero Hicks, presidente del Banco de Alimentos, recordó que ya son 17 años de realizar esta labor a la que se han sumado otros clubes de servicios como el Rotario y los dos Club de Leones de la ciudad.

“Nuestro reto no sólo es acabar con el hambre, sino que los niños de hasta siete años no padezcan desnutrición, porque hasta esa edad se forma el cerebro. Esa es la meta estratégica del Banco de Alimentos, porque después de esa edad si hay desnutrición, ya no hay afectación cerebral”, compartió.

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, refirió que en México 28 millones de personas enfrentan carencias de alimentación y 1 de cada 4 personas tienen hambre, por lo que consideró que el Banco de Alimentos “es una suma de voluntades pero a partir de un liderazgo, mi reconocimiento a un gran universitario: José Luis Romero Hicks”.

