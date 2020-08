Arranca ciclo escolar y el agobio de padres

Staff Correo

Estado.- Entre angustia, desesperación e incertidumbre arrancó el ciclo escolar 2010-2021 y es que para muchos padres de familia, la nueva experiencia de las clases a través de televisión y sesiones virtuales con maestros significa todo un reto.

Y es que muchos no cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a la situación entre las que destacan la falta de tiempo, al tener que combinar trabajo con las labores escolares, no contar con computadora o servicio de Internet y en casos extremos no tienen un televisor de señal digital.

Sofía, habitante de la comunidad capitalina El Cubo, compartió a correo la incertidumbre que vive al tener dos hijos en diferente nivel escolar, primaria y secundaria, que deben usar un solo televisor para tomar clases, además de que ella necesita salir a trabajar todos los días y no hay quien le apoye asesorando a sus hijos, esto sin considerar el tema de libros, contenidos, entre otros detalles que han generado un mar de dudas tanto en ella como madre de familia y en sus hijos.

Margarita dueña de una tienda ubicada casi en la entrada a la comunidad de El Cubo comentó que mucha de la gente que llega al negocio, principalmente madres de familia, comentan los gastos que han estado haciendo para poder tener el servicio de Internet, otros comprar computadora o hay quienes no cuentan con nada más que un teléfono un tanto ‘arcaico’ y la preocupación es aun mayor al no saber cómo resolverán el tema.

Es complicado y sin luz, peor

Las condiciones en comunidades rurales para enfrentar esta modalidad de clases virtuales para nada son iguales en comparación con las que pueden acceder los ciudadanos que habitan en la mancha urbana, manifestó Sandra otra habitante de esa comunidad, también dijo que en la mayoría de poblados rurales carecen de algunas de las herramientas básicas para tomar las clases como son luz eléctrica, televisión, computadora o teléfono, por lo que dijo no estar de acuerdo con esta modalidad pues considera que no vayan a aprender e incluso, comentó que si los estudiantes no lo hacen acudiendo a la escuela, por televisión menos, lo harán.

Los que tienen, no se pudieron conectar

Los niños y niñas de la escuela pública de los Pueblos del Rincón, tuvieron complicaciones para acceder a los canales de televisión que se anunciaron por el gobierno federal para tomar sus clases desde casa, por más que programaron la televisión con su sistema de cable los canales no coincidían; en Internet no abrían, pero luego de horas de batallar algunos decidieron esperar a la siguiente clase, por la tarde, al aprovechar la repetición de su grado escolar.

Algunos padres que hacen home office pudieron ayudar a un escolar, pero quienes tienen estudiando a varios al mismo tiempo en el Sistema Básico, es más complicado ya que algunos requieren apoyo total.

En consulta con el director de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE) Francisco Alonso López, comentó que a diferencia de ciclos escolares anteriores cuando el primer día de clases se podía dar la valoración del porcentaje en cumplimiento de asistencia, en esta ocasión no pudo tenerse, incluso habrá que esperar varios días para poder reunir el panorama de cómo va el ritmo de aprendizaje en el arranque escolar.

Y más fallas aún

Con diversos conflictos principalmente en plataformas digitales, niños, adolescentes y jóvenes de los ocho municipios de Zona Noreste del estado, dieron inicio al ciclo escolar a distancia.

Los estudiantes de distintos niveles académicos de los municipios de San José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, Santa Catarina, Xichú, Atarjea, Tierra Blanca, y San Luis de la Paz, registraron inconsistencias de conexión principalmente en las plataformas virtuales de Zoom, y Google Class Room.

De estas, la primera mencionada dentro de su página oficial se informó que algunos usuarios al no pudieron iniciar o unirse a las reuniones web.

En cuanto a la plataforma Google Clasrsoom, los alumnos registraron inconvenientes para poder ‘subir’ sus tareas o evidencias, puesto que se indicaba que los archivos no terminaban de adjuntarse para poder ser enviados a cada maestro.

Es confuso, aseguran

Ángel y Sinaí, alumnos del segundo grado de la Secundaria General 7, iniciaron el ciclo escolar a distancia, se reunieron en casa para seguir los programas de televisión, que les dejaron más dudas según dijeron y aseguraron que requieren de sus profesores para comprender.

Desde temprano, algunos padres de familia pedían ayuda en redes sociales, para localizar los nuevos canales de televisión o plataformas digitales a fin de que sus hijos cumplieran con sus actividades escolares.

“La verdad es que es muy confuso, nada entretenido las nuevas clases, esperábamos ver a los maestros dando clases, no era lo que esperábamos, tenemos muchas dudas, porque no se explicaron bien los temas”, comentaron los adolescentes.

No los convence

Padres de familia del municipiop de Celaya están en desacuerdo con la manera cómo se tomarán las clases de manera virtual, ya que aseguran que no todos los tutores se pueden quedar en casa a auxiliar a los niños y muchos otros no tendrán tiempo o los conocimientos necesarios para darles las clases y explicarles lo que en teoría les enseñaría el maestro.

Y aunque formalmente este lunes arrancó el ciclo escolar 2020-2021, en las calles se apreciaron a muchos niños que acompañaban a sus papás en sus actividades cotidianas, pues al ser pequeños no se pueden quedarse solos en casa.

“No solo es decir, vamos a dar las clases por vía de Internet u otro medio de comunicación, los niños (…) necesitan a alguien que esté junto a ellos para que lo que no entienden, el padre o la persona adulta les pueda explicar, pero no todos tienen tiempo, algunos trabajan”, señaló José Ángel Cázares Durán.