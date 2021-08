Enrique Pérez



San José Iturbide.- Con el objetivo de que se reincorporen a su educación al inicio de clases este próximo 30 de agosto, autoridades de educación y municipales dieron el arranque a las ‘Brigadas de alerta temprana’ que buscarán a un total de 729 alumnos de educación básica como media superior que no han tenido contacto con sus escuelas desde el inicio de las clases a distancia.

Lo anterior fue informado por la Dirección de Educación, donde la Regidora Mireya Montes Sánchez explicó que las brigadas se establecerán en coordinación con la Delegación de Educación Regional ante los alumnos que están en riesgo de no continuar sus estudios el próximo ciclo escolar.

Resaltó que se tienen identificados a los alumnos en riesgo, los cuales, no son únicamente de educación básica, sino también de nivel medio superior.

“Se debe conocer el por qué los alumnos no toman sus clases a distancia, pues no existe contacto con los maestros o autoridad educativa y por ello el municipio se suma a esa búsqueda con las brigadas, en el cual son 18 rutas las que realizarán para buscar a 729 alumnos de los que no se tiene contacto”, mencionó.

Por su parte, el director de educación municipal, Alberto Narváez Reyes indicó que dentro de las estadísticas de los alumnos que no se ha tenido contacto, se estima que aproximadamente 324 pertenecen a educación media superior, 204 de nivel secundaria y 177 de nivel primaria.

Resaltó que desafortunadamente el 70 por ciento de los alumnos en cuestión pertenecen a cabecera municipal, y el 30 por ciento restante a las distintas comunidades del municipio, los cuales ya se tienen identificados gracias a los datos de la propia USAE, por lo que se facilitará hasta cierto punto su búsqueda.

“Una vez que se encuentren se les realizara una entrevista básica para sacar estadísticas en cuanto por qué están decidiendo no estudiar, concientizando a los padres como a los propios alumnos por medio de pláticas de la importancia de que regresen a su educación y tener la comunicación sin perderla nuevamente”, subrayó.

Para finalizar, los funcionarios explicaron que el trabajo de las brigadas será permanente, sin embargo, se trabajará con mayor intensidad en estos días antes del inicio de clases este próximo 30 de agosto.

MD