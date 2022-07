1.- Armamentismo en Purísima: los responsables

Ahora sabemos que no fue una acción fortuita. El adiestramiento en armas de un policía municipal a alumnos de nivel secundaria en Purísima del Rincón, resultó el reflejo de una actividad que, revestida de prevención, mostró la concepción de seguridad que tiene el gobierno que encabeza Roberto García Urbano.

Son las evidencias fotográficas que muestran al mismo agente impartiendo la muestra de armas entre los jóvenes, las que exhibieron un programa oficial en instituciones educativas, donde la negligencia y la ignorancia se combinaron para apologizar la violencia armada.

Por eso, ahora la atención debe estar en las investigaciones que ya realiza la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) encabezada por Jorge Enrique Hernández Meza, así como por la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes a cargo de María Teresa Palomino Ramos.

Lo que administrativa y hasta penalmente resulte de lo anterior, se vuelve relevante tras la superficial respuesta de la administración municipal que, hasta ahora, sólo cuenta con el despido del coordinador de Prevención del Delito, Hugo Santiago Plasencia, como un intento de desagravio.

De acuerdo a la información trascendida hasta el momento, el marco del asunto es un “rally” de actividades para promover la prevención del delito entre los estudiantes de secundaria, que abarcaría seis instituciones educativas. Al final, todo parece indicar que sólo en dos se aplicaron los mencionados adiestramientos.

Se trata pues, de un programa palomeado por la administración municipal pero sobre todo por las direcciones de los planteles educativos.

Aquí es donde saltan a la vista los nombre de Gerardo Reyes López, coordinador de Educación Municipal, de Eduardo Martínez Conejo, director de la Escuela Técnica Mariano Matamoros, y de Tláloc Ojeda Vázquez, director de la Telesecundaria de la comunidad de Buenavista. Todos ellos corresponsables de la armamentista actividad.

La revisión debe a ir a fondo. No se puede lograr un mínimo avance en contra de la violencia que hoy hace crisis en Guanajuato, con autoridades que no entienden el papel de los jóvenes frente a una sociedad belicosa sumida a la promoción de la violencia. Por ahí no es.

2.- La UCD y los fraudes con trabajos en Canadá

Los migrantes no sólo sufren inclemencias, vejaciones, discriminación y violencia buscando oportunidades en Estados Unidos y Canadá. Ahora también la estafa se hace presente con verdaderos coyotes que utilizan las estructuras de las organizaciones, que lejos de un activismo puro y duro, parecen haber encontrado su mercado ideal.

La Unión Campesina Democrática (UCD) nuevamente concentra las denuncias de un sector migrante necesitado de una intermediación confiable. Los llamados autos ‘chocolate’ son su ocupación primordial pero, claro, eso no impide que se desempeñen en otras actividades.

Esta organización es encabezada por Francisco Escobar Osornio desde Salvatierra, pero es disputada por Antonio Tirado Patiño, quien se ostenta como el legítimo dirigente nacional de la misma. Al final, la UCD de uno y otro siguen operando en municipios del sur de Guanajuato.

Ayer fue la alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba, fue la portavoz de aproximadamente 400 personas que fueron defraudadas con una promesa de trabajo en Canadá. Originarios de Abasolo, Pénjamo y Huanímaro, hubo personas que vendieron sus cosas y renunciaron a sus trabajos para liquidar los 5 mil pesos que les requirieron.

Según la edil, del Movimiento Migrantes Internacional junto a la UCD, habrían recaudado alrededor de 185 pesos para el trámite de documentos. Además de mil 800 pesos para el pago de un seguro y 3 mil pesos para otros trámites, por persona. Todo para que al final resultara un engaño.

Ante la situación, Escobar Osornio sostuvo que todo fue una acción cometida por un personaje de nombre Miguel Ángel León, quien sumaba siete años a cargo de la UCD en Abasolo fue expulsado de la organización el 5 de julio, precisamente por acusaciones de fraude.

Incluso, el líder de la UCD calificó al aludido como un enganchador que forma parte de una red de defraudadores. Claro, un defraudador que ostento más de un lustro la marca de su organización.

3.- ¿Llueve sobre mojado?

El agua no sobra en Guanajuato. Sin embargo, habitantes de varios municipios se solidarizaron con la gente de Nuevo León, que atraviesa una crisis histórica y llevaron hasta García, una de las zonas más afectadas, un gran cargamento de agua embotellada.

Quizá este gesto fue motivado por la posibilidad de que en un futuro le toque a nuestro estado necesitar ayuda.

Hoy Correo consigna el caso de las mujeres que lavan en el río de la comunidad Alfaro, en la periferia de León, porque no tienen agua potable. Familias del poblado compran pipas cada tres semanas, pero prefieren reservarlas para necesidades apremiantes.

Acarrear agua desde tomas comunitarias o pozos, almacenar la que cae durante las lluvias, son hábitos en muchas regiones del estado. La sequía y la falta de infraestructura para llevar el servicio a todos los guanajuatenses, son los principales factores que privan de algo tan básico a la población.

Después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declarara emergencia en el norte del país, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que lo peor para Guanajuato ya pasó entre 2019 y 2020, y que las lluvias registradas en 2021 dejaron las principales presas al cien por ciento de su capacidad.

Sin embargo, desde marzo Francisco García León, director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) advirtió un panorama desalentador, sobre todo para el norte del estado.

Al momento la naturaleza no ha sido tan bondadosa como se esperaba. Campesinos de localidades como Salamanca y Silao comenzaron a sembrar en seco confiando en un buen temporal. La situación tomó tintes desfavorables cuando recientes tormentas acompañadas de granizo arrasaron con los cultivos en municipios como Valle de Santiago.

La crisis del agua requiere atención integral. La principal recomendación siempre va dirigida a la población, al consumo responsable. Y si bien no es posible controlar los fenómenos naturales, quedan pendientes las estrategias de las autoridades que nos preparen para un escenario desesperado.

CONTRA RETRATO Artemio León Zárate Su fama la antecede. El altercado violento que protagonizó Artemio León Zárate en contra del director de tránsito de Manuel Doblado, Sergio Martínez Canchola, se suma al ya problemático historial del connotado panista de este municipio colindante de los pueblos del Rincón. El exalcalde, esposo de la actual alcaldesa Blanca Preciado Pérez y actual director del Hospital Comunitario de Manuel Doblado, conducía su camioneta cuando embistió con particular dolo, según testigos, al funcionario municipal que iba a bordo de su motocicleta. Martínez sufrió lesiones graves que le obligarán a una operación en una de sus piernas producto del incidente, mientras León Zárate goza de impunidad y hasta se ha dado el lujo de agredir a otros elementos de la corporación. Este tipo de papelones no son nuevos. Como alcalde durante la administración 2015-2018, protagonizó sendos escándalos por agresiones y actos de prepotencia de los que tampoco se supo más. El hecho por lo pronto lo deja en una posición tóxica para el para el PAN, el mismo que lo ha arropa do y respaldado en sus andanzas, además de haber sido incluido en la nómina estatal a cargo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), al ponerlo a cargo de uno de sus nosocomios. Este incidente compromete también el gobierno municipal de su esposa, quien trata de sacar adelante un municipio en estado de abandono y en plenos trabajos para recuperar una policía municipal confiable, luego del gobierno municipal del priista Adolfo Alfaro Reyes. Artemio León Zárate, es ya un activo tóxico de Acción Nacional que de escándalo en escándalo, flaco favor les hace. Lee también: Manuel Doblado: esposo de alcaldesa habría atropellado a director de tránsito

