A través de un comunicado en redes sociales, oficializaron que Ariel Holan deja el Club León tras el úlimo partido contra el América

León.- Ariel Holan deja el Club León. La mañana de este jueves, horas después de caer ante América en la Jornada 15, presentó su renuncia a la Dirección Técnica del equipo.

El Club León oficializó la información a través de un comunicado en el que agradece el trabajo del argentino durante su etapa como director técnico y los triunfos recibidos.

“Durante su etapa como entrenador, el Club León llegó a dos finales. Ganó el título de la Leagues Cup 2021 y alcanzó el Subcampeonato del torneo Grita México 2021 de la Liga MX”. Así lo recuerda el texto difundido en sus redes sociales.

Ariel Holan arribó al Club León en mayo del 2021, luego que Ignacio Ambriz dejó el cargo tras decidir no renovar su contrato. No obstante, no pudo hacer funcionar al equipo en dos torneos, puesto que el CL2022 está a dos fechas de finalizar.

Holan deja al Club León en la posición 12 de la tabla general, en zona de repechaje, luego de cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Mientras que en el Apertura 2021 sumó ocho victorias, cinco empates y cuatro descalabros.

“La sensación es que mientras fuimos 11 contra 11 fuimos mejores, o por lo menos tuvimos las mejores situaciones. Cuando estuvimos 10 contra 11 pudimos empatar el partido y después se descompuso el partido y eso ocurrió”, dijo previamente.

Ariel Holan deja el Club León en el declive

Apenas ayer las Águilas del América consiguieron su quinto triunfo de seis juegos sin perder al someter al León por 2-0 en el Estadio Azteca.

Los Panzas Verdes de León jugaron con desesperación y se desequilibraron desde el inicio. Ya para el segundo tiempo empeoraron las cosas y un tiro esquina que acabó de rebote en las redes les otorgó el triunfo.

Para esta temporada el Club León suma tres derrotas en fila y se aleja de los puestos de liguilla directa con 19 puntos.

