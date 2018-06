Área lúdica a un costado de las ‘vías’, difícil: Elvira Paniagua

La candidata a la alcaldía de Acción Nacional comentó que es una tarea complicada construir áreas recreativas o viales en una zona al lado del ferrocarril pues hacen falta recursos

Luz Zárate

Celaya.- El proyecto de crear áreas recreativas o una vialidad en los terrenos adyacentes a las vías del ferrocarril, es poco probable que se concrete al corto o mediano plazo.

Así lo aseveró la candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, al referir que primero tendría que haberse concluido el Libramiento Ferroférico y luego concretarse la donación de los terrenos que son de carácter federal.

La panista dijo que es un buen proyecto, aunque difícil de concretar debido a que se requiere primero sacar las vías de la mancha urbana, para lo cual se requiere una gran cantidad de recursos y dado el cambio de gobierno es un asunto que podría tardarse muchos años.

“Yo espero verlo. Van dos sexenios y no se ha concluido el Ferroférico, se requieren inversiones importantes de más de dos mil 500 millones de pesos, y siendo objetiva van 12 años y no se ve para cuándo. Pueden pasar otros 12 años y no sabemos cuándo estarán las vías fuera de la mancha urbana”, señaló la candidata.

Y aunque el Ferroférico fue una promesa del expresidente Felipe Calderón, la candidata reiteró que “espera verlo”.

Detalló que al Municipio únicamente le compete que una vez que se saquen las vías de la mancha urbana no se invadan los terrenos; y a su vez que esos terrenos sean donados al Municipio pues al momento son de carácter federal.

