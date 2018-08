Área de Servicios Públicos no tiene pies ni cabeza: Smith

La regidora asegura que, a lo largo de la actual administración, la dependencia no logró salir a flote y que nunca se tuvo un control correcto; afirma que es muy tarde para hacer una reestructuración

María Espino

Guanajuato.- La Dirección de Servicios Públicos municipales a lo largo de la actual administración no logró salir a flote y superar los conflictos operativos sobre el mal manejo y los pocos resultados que siempre se vieron, así lo manifestó la regidora Samantha Smith, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos municipales, además dijo que en esa dependencia nunca se logró tener un correcto control.

Definitivamente no hay pies ni cabeza, no hay una buena administración en Servicios Públicos y que esto se ha venido heredando desde el primero hasta este tercer director, (…) se tiene que hacer una reestructura” Samantha Smith, regidora

Samantha Smith reveló que en junio el contralor municipal, Juan Manuel Valdés Fonseca, le entregó parte del informe de la revisión que ella solicitó se hiciera a dicha dependencia, en el que se evidencia que pese a haber cambio de director varias veces, ninguno logró hacer bien el trabajo, subrayó que el peor caos ocurrió durante la gestión de Efrén López Rodríguez y el actual titular, Andrés Rodríguez, recibió el área totalmente descontrolada.

Dijo que para la actual administración es muy tarde intentar hacer una reestructuración y redireccionar Servicios Públicos municipales, pero “al final de cuentas son errores muy valiosos y válidos a considerar para que no se vuelvan a cometer en la siguiente administración”.

Campañas de limpia sin seguimiento

La regidora panista recordó que prácticamente desde el inicio de la actual administración la comisión que preside solicitó a través de sesión de Ayuntamiento, que se realizarán campañas para concientizar a la sociedad sobre mantener la ciudad libre de basura, pero con acciones que incluyeran políticas públicas que realmente se les diera seguimiento, no con acciones que no dieron resultados porque no se cumplieron con las promesas hechas.

“De nada sirve hacer una campaña y que no se cumpla con los arreglos del campaneo ni con la recolección de la basura; se debe reconocer que hay mucho que trabajar y mucho que exigir al director de área, este es un tema que sigue siendo un gran reto para la siguiente administración”.

*EZM