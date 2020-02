Archiva Congreso solicitud de revocación de mandato contra Elvira Paniagua

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Con los votos en contra de los diputados de Morena, PVEM y PRD, el Congreso del Estado archivó la solicitud de revocación de mandato en contra de la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez presentada por una ciudadana de ese municipio y la cual fue acompañada por más de 8 mil firmas.

El rechazo de la petición se dio en medio de una discusión entre Magdalena Rosales Cruz diputada de Morena y Vanessa Sánchez Cordero del PVEM quienes insistieron que la petición de revocación de mandato hecha por la ciudadana Ma. De Jesús Rocha Jiménez debió ser atendida por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ante el reclamo por los altos índices de inseguridad por lo que atraviesa Celaya, hechos que señalaron están acreditados y documentados.

Durante la discusión tres integrantes de la Alianza Ciudadana Celayense mostraron dos carteles en donde señalaban que “el Congreso le roba al pueblo su derecho a ejercer su soberanía”.

Al respecto, Libia Denisse García Muñoz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales reiteró que no se acreditaron los supuestos graves establecidos en la norma para que la solicitud fuera atendible.

“La seguridad es de acuerdo a nuestra Constitución Federal una materia concurrente (…) lo que hicimos en la Comisión de Gobernación es atender a nuestras atribuciones legales y determinar si era atendible o no esta solicitud, no se trata de escuchar o no a los ciudadanos, se trata de actuar conforme a nuestras atribuciones”, señaló.

Presentan iniciativa para revocación de mandato

Antes, la coordinadora de los legisladores del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero presentó una iniciativa con la que se busca que sea removidos de sus cargos los alcaldes que no garanticen seguridad, orden público, tranquilidad y paz social de los habitantes.

A decir de la legisladora, el Grupo Parlamentario del PAN opta por proteger a las autoridades y no por apoyar a las necesidades de la ciudadanía.