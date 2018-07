Archiva Congreso estatal la ‘Ley de hijos mantenidos’

La diputada panista Libia Denisse García Muñoz Ledo argumentó que aunque jurídicamente está bien planteada, la propuesta tuvo un impacto social negativo; el viernes fue vetada por Miguel Márquez

Catalina Reyes

Guanajuato.- La reforma al Código Civil denominada ‘Ley de hijos mantenidos’, que daba el derecho a los menores de 24 años que estuvieran estudiando a demandar a sus padres en caso de que no los mantuvieran, será enviada definitivamente al archivo, anticipó esta mañana la diputada panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.



La legisladora argumentó que la razón es que jurídicamente está bien, “no hay nada qué modificar, pero tuvo un impacto social negativo, lo cual también es válido”, explicó en entrevista.

Esto después de que el viernes pasado el gobernador Miguel Márquez Márquez vetó dicha reforma pues no la publicó en el Periódico Oficial y la devolvió al Congreso del Estado con observaciones en el sentido de que jurídicamente no era necesaria porque actualmente en el Código Civil se establece que en materia de educación la obligación de los padres de otorgar alimentos no se agota cuando los hijos cumplen la mayoría de edad”.

También consideró que esta modificación traería resultados negativos al interior de las familias, pues cuestiona los valores de que los jóvenes se hagan corresponsables de su manutención.

El 28 de junio el Congreso local aprobó esta reforma al Código Civil añadiendo el artículo 365-A, a propuesta del diputado panista suplente, Ismael Sánchez Hernández, quien lo hizo porque hace algunos años demandó a su padre que no le pagaba sus estudios en el Instituto Tecnológico de Monterrey, juicio que ganó pero su padre no cumplió con lo ordenado por la demanda.

